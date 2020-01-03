【積金檢閱】理柏：大中華股票基金今年表現最佳，升２３﹒２４％

《環富通基金頻道３日專訊》據理柏的資料顯示，去年１２月底止各類強積金整體平均錄得

２﹒７３％單月升幅，當中以中國股票基金表現最好，單月升７﹒６３％。大中華股票基金為第

二佳，單月漲７﹒３８％；表現最差的為港元債券基金，單月跌０﹒５４％。

資料顯示，截至１２月底止三個月內，醫療保健股票基金表現最佳，升１０﹒４３％；港元

債券基金表現最差，跌０﹒９１％。

截至１２月底止一年內，大中華股票基金表現最好，升２３﹒２４％；表現最差的為南韓股

票基金，跌６﹒８３％。



表列各類別強積金基金截至１２月底止表現：



１個月回報 ３個月回報 年內迄今

資產類別 （％，以港元計）

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中國股票 ７﹒６３ １０﹒４１ １５﹒４２

大中華股票 ７﹒３８ １２﹒３４ ２３﹒２４

香港股票 ６﹒９５ ８﹒９７ １３﹒３０

亞太區 ５﹒２５ ８﹒９６ １５﹒１６

亞太區股票 ４﹒５０ １０﹒０１ １８﹒０３

南韓股票 ４﹒１４ １﹒４３ －６﹒８３

其他股票 ３﹒９１ ８﹒００ ２２﹒５１

其他目標期限 ３﹒５０ ７﹒００ １７﹒６１

環球股票 ３﹒３７ ７﹒８１ ２０﹒０６

港元進取混合型 ３﹒０５ ５﹒９５ １４﹒５６

歐洲股票 ２﹒９７ ７﹒８０ ２０﹒７６

醫療保健股票 ２﹒４１ １０﹒４３ １７﹒０４

美國股票 ２﹒０３ ７﹒９４ ２７﹒８６

港元平衡混合型 １﹒８１ ４﹒０７ １３﹒９４

其他靈活混合型 １﹒８０ ３﹒３４ ９﹒０７

其他絕對回報 １﹒７７ ３﹒０９ １０﹒７２

日本股票 １﹒４８ ７﹒２２ １７﹒９１

港元保守混合型 ０﹒５９ １﹒０８ ９﹒０６

其他貨幣市場 ０﹒４３ １﹒６４ ０﹒７６

保本基金 ０﹒３８ ０﹒５４ ３﹒５９

其他債券 ０﹒３７ １﹒５１ １﹒５９

亞太區當地貨幣債券 ０﹒２９ ０﹒４２ ５﹒１８

港元貨幣市場 ０﹒１６ ０﹒４９ １﹒０６

環球債券 ０﹒００ －０﹒１９ ４﹒１１

港元債券 －０﹒５４ －０﹒９１ ３﹒４３

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Ｇｒａｎｄ Ｔｏｔａｌ ２﹒７３ ５﹒０２ １２﹒６１

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資料來源：理柏香港，截至２０１９年１２月３１日



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