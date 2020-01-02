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即市新聞

02/01/2020 09:59

《投資領域－譚家駿》今年亞洲財策成焦點，四大優勢看好優質債

　　《投資領域》踏入２０２０年，先和大家說一聲新年快樂，回顧過去一年，多項風險資產包
括亞洲信貸在內都錄得不俗表現，主要在於近數月以來多個負面因素均有所改善。
　　首先，中美貿易戰緩和，雙方達成首階段貿易協議，與此同時，環球各地的經濟數據皆出現
穩定跡象，例如在亞洲當中，中國、印度及越南等地的製造業ＰＭＩ均見改善，帶動美國國債息
回升，與亞洲的息差有所收窄，今年首１１月摩根大通亞洲信貸指數（ＪＡＣＩ）升近１１％。

＊亞債發行量破紀錄＊

　　由於全球利率低迷的關係，受惠於投資者對收益的需求殷切，亞債發行量大增，僅僅１１月
便錄得２９５億美元，首１１月發行金額達２７１５億美元，已經超過了２０１７年所創下的全
年歷史最高發行金額，而亞洲高息企業債發行期內亦首次超過１０００億美元。
　　從政策角度來看，美國聯儲局及不少亞洲央行仍有空間減息，但其成效存疑，相反，現時市
場似乎已有共識，要避免２０２０年經濟增長大幅放緩，財政政策會是更有效的政策工具，其中
，亞洲的受惠程度更大。
　　要注意的是，這並非代表如同２００８至２００９年時期的大規模財策重現，但在通脹幾近
於無的情況下，絕大部分政府都有空間推出財策措施，例如印度已經宣布減稅等政策，相信可為
其他亞洲國家作良好先例。
　　除此之外，亞洲市場還坐擁四大優勢，我們尤其看好亞洲優質債券的投資機會。

＊亞洲優質債四大優勢＊

　　第一，亞洲作為全球經濟重心之一，持續穩定發展之下影響力亦是與日俱增，現時亞洲已佔
全球ＧＤＰ總量超過４５％，區內２０１８及２０１９年經濟增長料分別為４﹒９％及４﹒８％
，遠高於同期全球平均增長的３﹒７％及３﹒５％。
　　第二，亞洲信貸市場質素持續改善，區內信貸指數主要是由「投資」級別債券組成，而亞洲
「投資」級別債發行企業的信貸質素亦繼續轉強，關鍵指標如淨負債相對ＥＢＩＴＤＡ比率、
ＥＢＩＴＤＡ相對利息開支比率及流動性等在過去１０年間均見改善。
　　第三，亞洲「投資」級別債券基本因素改善的同時，其波幅程度卻見收窄，而且現時估值水
平相對美國同類債券來得吸引，加上區內增長前景強勁及企業資產負債表穩健，值得投資者留意

　　第四，愈來愈多亞洲投資者買入區內債券。２０１０年時亞洲投資者佔亞債新發行認購為
５３％，２０１８年時已上升至７２％，反映亞洲投資者對區內市場的信心。
　　總結而言，展望２０２０年，我們仍然看好亞洲「投資」級別信貸市場，並認為應該要將此
視為組合中的其中一項戰略部署。
　　同時，亞洲「投資」級別債現時估值相對美國同類型債券仍有吸引力，其中，部分亞債價值
更開始浮現，例如是一些香港房地產及收租企業的債券，由於香港的本地事件影響而被拋售，值
得投資者關注，另外，我們預計聯儲局將會繼續減息，可望支持亞洲美元信貸的總回報表現。
《首域投資（香港）分銷業務董事　譚家駿》

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