《投資領域－譚家駿》今年亞洲財策成焦點，四大優勢看好優質債

《投資領域》踏入２０２０年，先和大家說一聲新年快樂，回顧過去一年，多項風險資產包

括亞洲信貸在內都錄得不俗表現，主要在於近數月以來多個負面因素均有所改善。

首先，中美貿易戰緩和，雙方達成首階段貿易協議，與此同時，環球各地的經濟數據皆出現

穩定跡象，例如在亞洲當中，中國、印度及越南等地的製造業ＰＭＩ均見改善，帶動美國國債息

回升，與亞洲的息差有所收窄，今年首１１月摩根大通亞洲信貸指數（ＪＡＣＩ）升近１１％。



＊亞債發行量破紀錄＊



由於全球利率低迷的關係，受惠於投資者對收益的需求殷切，亞債發行量大增，僅僅１１月

便錄得２９５億美元，首１１月發行金額達２７１５億美元，已經超過了２０１７年所創下的全

年歷史最高發行金額，而亞洲高息企業債發行期內亦首次超過１０００億美元。

從政策角度來看，美國聯儲局及不少亞洲央行仍有空間減息，但其成效存疑，相反，現時市

場似乎已有共識，要避免２０２０年經濟增長大幅放緩，財政政策會是更有效的政策工具，其中

，亞洲的受惠程度更大。

要注意的是，這並非代表如同２００８至２００９年時期的大規模財策重現，但在通脹幾近

於無的情況下，絕大部分政府都有空間推出財策措施，例如印度已經宣布減稅等政策，相信可為

其他亞洲國家作良好先例。

除此之外，亞洲市場還坐擁四大優勢，我們尤其看好亞洲優質債券的投資機會。



＊亞洲優質債四大優勢＊



第一，亞洲作為全球經濟重心之一，持續穩定發展之下影響力亦是與日俱增，現時亞洲已佔

全球ＧＤＰ總量超過４５％，區內２０１８及２０１９年經濟增長料分別為４﹒９％及４﹒８％

，遠高於同期全球平均增長的３﹒７％及３﹒５％。

第二，亞洲信貸市場質素持續改善，區內信貸指數主要是由「投資」級別債券組成，而亞洲

「投資」級別債發行企業的信貸質素亦繼續轉強，關鍵指標如淨負債相對ＥＢＩＴＤＡ比率、

ＥＢＩＴＤＡ相對利息開支比率及流動性等在過去１０年間均見改善。

第三，亞洲「投資」級別債券基本因素改善的同時，其波幅程度卻見收窄，而且現時估值水

平相對美國同類債券來得吸引，加上區內增長前景強勁及企業資產負債表穩健，值得投資者留意

。

第四，愈來愈多亞洲投資者買入區內債券。２０１０年時亞洲投資者佔亞債新發行認購為

５３％，２０１８年時已上升至７２％，反映亞洲投資者對區內市場的信心。

總結而言，展望２０２０年，我們仍然看好亞洲「投資」級別信貸市場，並認為應該要將此

視為組合中的其中一項戰略部署。

同時，亞洲「投資」級別債現時估值相對美國同類型債券仍有吸引力，其中，部分亞債價值

更開始浮現，例如是一些香港房地產及收租企業的債券，由於香港的本地事件影響而被拋售，值

得投資者關注，另外，我們預計聯儲局將會繼續減息，可望支持亞洲美元信貸的總回報表現。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

