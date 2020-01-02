《宏觀理財－冼健岷》揚眉女性的保障方案

《宏觀理財》今時今日的時代女性，事業和家庭都獨當一面。不過，日常生活忙碌，加上欠

缺健康的飲食和運動習慣，可能會令健康亮起紅燈。若果萬一不幸患上嚴重疾病，昂貴的醫療開

支或會令家庭負擔百上加斤。

根據政府數字，近年年輕的香港女性，患癌比率較男性高逾一倍。再者，女性十大常見癌症

中，確診乳癌的新症數目最多，２０１６年患乳癌的新症數目更加較２００６年急升近六成，女

士們絕對不能掉以輕心。



＊女性保險涵蓋女士常見疾病＊



現時市面上的女性保險，基本上與危疾保險有點相似，女性保險保費雖較危疾保險相宜，但

沒有儲蓄成分。而且，女性保險的保障覆蓋範圍亦較小，大多集中於常見的女性疾病，如女性獨

有的原位癌：乳癌、子宮頸癌和卵巢癌等，以及一些常見女性疾病，例如紅斑狼瘡病和骨質疏鬆

而引致的骨折等。

有些保障方案更附設一般危疾保險沒有的保障，如懷孕期間發生的妊娠糖尿病、嬰兒先天性

疾病，以及嚴重燒傷需進行的外科整形手術等。部分產品提供女性器官的身體檢查，例如乳房及

盆腔超聲波和ＤＥＸＡ骨質密度測量等。

不過，女士們除了女性保險外，亦可考慮保障範圍較廣的危疾保險，因為每一位的女士都有

獨特的保障需要，例如不考慮生育的女士，女性保險的懷孕相關保障，就不是考慮之列了。此外

，有些女性保險只保障受保人到７０歲，如果女士們希望有較廣泛的危疾保障，又或者家族病史

，患上某幾種嚴重疾病機會較高，可以考慮危疾保險。



＊危疾保障具多重保特色＊



市面上的危疾保險大多覆蓋過百種疾病，部分更有多重保特色，提供癌症、心臟病或中風多

次賠償，適合患有上述疾病風險較高人士。此外，現時市場上更有專為「三高」人士－糖尿病、

高血壓及高血脂患者而設的保障計劃，提供實報實銷的醫療保障，分擔醫療開支，「三高」女士

可以留意。

大家可能會問，如果已經投保危疾保險，有沒有需要再買一份女性保障呢？首先，大家要先

檢視自己的保障需要，然後詳細了解兩者的保障範圍有否重疊。若果依然希望得到更全面和針對

性的女性保障，可考慮用一份危疾保險作為基本計劃，再以附加形式加入女性保障，付出多一點

保費便能兩者兼得。

提提大家，無論投保女性保險或危疾保險，都必須認清不同計劃對女性疾病和危疾的定義和

不保事項，例如，不同保險公司對原位癌的定義都有不同，投保前宜先釐清當中細節，免致索償

時才發現病症不在保障範圍，大失預算。現時市場上的保障方案繁多，如有需要尋求專業意見，

可與理財顧問一同商討出最適合自己的保障方案。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

