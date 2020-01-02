人行放水港股開門紅，升３５３點收２８５４３，創逾五個月高

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行新年第一日「送禮」，宣布下調存款準備金０﹒５個百

分點，下周一（６日）生效。中港股市開門紅，港股高開５９點，報２８２４９點。另外，美國

總統特朗普稱將於本月１５日於中國簽署首階段協議，多個好消息推動，恆指愈升愈有。其中，

受惠人行放水及人幣走強，內房股及濠賭股跑出。最終恆指收報２８５４３點，升３５３點或升

１﹒２５％，為全日最高位，創逾五個月高，主板成交９０８﹒７５億元。

國企指數報１１３２０點，升１５２點或升１﹒３７％。

Ａ股方面受人行降準消息提振，兩市急漲，上證綜合指數報３０８５點，升３５點或升

１﹒１５％，創上年４月來新高。深證成分指數報１０６３８點，升２０８點或升１﹒９９％。

兩市合計成交７５１５﹒３２億元人民幣增加約４１％。

重磅股方面，騰訊（００７００）為首財團同意收購環球音樂一成股權，股價漲１﹒８１％

，報３８２﹒４元；傳網易、攜程就二次上市進行洽談，港交所（００３８８）升２﹒９２％，

報２６０﹒４元，重上２６０大關；友邦（０１２９９）獲大和列為行業首選，揚３﹒５５％，

報８４﹒７元；中移動（００９４１）軟０﹒２３％，報６５﹒３５元；匯控（００００５）微

升０﹒０８％，報６０﹒９元。

另外，本港社會示威活動未減，九龍倉置業（０１９９７）挫１﹒３７％，報４６﹒９元，

為全日表現最差藍籌。



＊人行降準，中資金融股造好＊



人行宣布下調存款準備金０﹒５個百分點，將將釋放逾８０００億元人民幣資金。內銀股全

線上揚，中行（０３９８８）揚１﹒２％，報３﹒３７元；建行（００９３９）漲１﹒０４％，

報６﹒８元；工行（０１３９８）跟升０﹒８３％，報６﹒０５元；農行（０１２８８）升

１﹒１７％，報３﹒４７元；交行（０３３２８）走高１﹒２６％，報５﹒６１元。

受惠人行降準，內險股跟漲。新華保險（０１３３６）飆６﹒２７％，報３５﹒６元；人保

（０１３３９）漲２﹒７８％，報３﹒３３元；平保（０２３１８）升１﹒６８％，報

９３﹒６５元；中國人壽（０２６２８）揚１﹒６２％，報２２元；中國太保（０２６０１）踢

高３﹒２６％，報３１﹒７元。

Ａ股兩市受人行消息提振，加上日前人大通過《新証券法》，中資券商繼續走高。中信証券

（０６０３０）揚２﹒９２％，報１８﹒３元；中國銀河（０６８８１）踢高２﹒８３％，報

４﹒７２元；海通證券（０６８３７）升２﹒３９％，報９﹒４３元；中金公司（０３９０８）

飆升３﹒８６％，報１５﹒６元；光大證券（０６１７８）漲２﹒６６％，報６﹒５５元。



＊賭收續跌惟富瑞唱好，銀娛領跑藍籌＊



澳門公布上月賭收跌１３﹒７％，創４年來最大跌幅，惟富瑞仍唱好，相信行業非常接近枴

點。銀娛（０００２７）飆５﹒７５％，報６０﹒７元，為表現最好藍籌；金沙（０１９２８）

升２﹒６４％，報４２﹒７５元；美高梅（０２２８２）急升６﹒９２％，報１３﹒６元；永利

澳門（０１１２８）漲４﹒６９％，報２０﹒１元；澳博（００８８０）彈起５﹒０７％，報

９﹒３２元。

人行放水涉逾８０００億元人民幣，加上中美關係緩和，人民幣走強，內房股受追捧。時代

中國（０１２３３）急漲５﹒５３％，報１６﹒４元；富力地產（０２７７７）升５﹒５６％，

報１５﹒１８元；融創中國（０１９１８）踢高５﹒０５％，報４８﹒９元；雅居樂

（０３３８３）揚３﹒５８％，報１２﹒１４元；碧桂園（０２００７）亦升３﹒２１％報

１２﹒８８元。

內地水泥價格不斷攀升，水泥股亦不斷上揚。海螺水泥（００９１４）飆升７﹒３１％，報

６０﹒９５元，為表現最好國指股；華潤水泥（０１３１３）揚３﹒４３％，報１０﹒２６元；

亞洲水泥（００７４３）升２﹒５８％，報１１﹒９４元；中國建材（０３３２３）漲

３﹒４５％，報９元；金隅集團（０２００９）跳高６﹒６９％，報２﹒５５元。（ｆｚ）

