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即市新聞

03/01/2020 13:11

《缸邊麗評－熊麗萍》強勢板塊繼續強，本地股弱仍然弱

　　《缸邊麗評》２０２０年首個交易日環球股市普遍錄得紅盤高開高收，主要因為中美雙方在
本月簽署「首階段貿易協議」的機會進一步增加，而中國人民銀行在元旦假期宣布調低存款準備
金率０﹒５個百分點，紓緩市場對今年環球經濟增長放緩的陰影；昨天（２日）港股亦延續去年
１２月份的升勢，恆指突破２８５００水平。不過，恆指由上月低位至昨天收市已累積漲升２５
００點，短線料需先作調整。
　
＊中聯、龍工可續留意＊
　
　　另一方面，昨天港股成交亦相當活躍，全日成交額達９０８億元，除與上述利好消息有關之
外，估計亦與「新年效應」有關，尤其是１２月份升勢強勁的板塊，昨天不但未見調整，反而股
價及成交同步上升，大多更以全日高位收市；當中包括５Ｇ、晶片、手機股，反映市場對相關板
塊今年的表現仍有信心，部分未持有上述板塊的投資者及基金，也被逼先行追貨，令相關股份未
見回吐壓力。
　　從昨天成交及股價表現來看，一些傳統的行業，包括重型機械、汽車及水泥股亦有追捧，過
去一年重型機械股表現最佳的是中聯重科（０１１５７），該股昨天再急升近６％及成交大增，
帶動其他重型機械股包括中國龍工（０３３３９）、三一國際（００６３１）股價亦以接近全日
高位收市，筆者認為中聯重科及中國龍工估值仍吸引，可續留意。
　
＊消費股估值仍偏高＊
　
　　去年被視為有避險作用的啤酒、體育用品及食品等內地消費股，去年整體錄得可觀升幅，但
１２月份開始出現調整，包括安踏體育（０２０２０）、李寧（０２３３１）、海底撈
（０６８６２）及華潤啤酒（００２９１）等，但昨天股價繼續下跌及成交增加，資金仍不急於
撈底，由於估值仍偏高，現階段仍宜觀望。
　　此外，本地經濟相關的地產、銀行股同樣未見反彈，大部分股份逆市下跌，由於本港政治社
會事件仍未明朗，暫仍非買入時機；而前述的強勢板塊受惠政策及盈利改善，反而更具投資價值
。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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