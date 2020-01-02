《股金豐采－涂國彬》回顧２０１９年，鈀金表現強　

《股金豐采》回顧今年貴金屬的走勢，鈀金表現非常強勁，遠強於其他貴金屬。



＊金價維持升勢＊



金價在前五個月表現非常平淡，直到６月開始動能明顯增加，主要受到減息憧憬的刺激，８

月尾９月初一度突破１５５０美元。金價反而對於中美貿易戰引起的避險情緒反應有限。但從９

月高位開始，金價沒有新的來自貨幣政策的利好消息刺激，步入調整的狀態，好在１４５０美元

支持有力，且上行趨勢並沒有被完全破壞。直到１２月末隨著美元來了一波調整，金價動能再次

增加，重新站上１５００美元水平，重新站上１５００美元，但目前還是不足以突破９月的高位

。最終年內累積了近兩成的漲幅。



＊白銀下半年波幅增加＊



白銀的走勢基本跟隨黃金。上半年表現平淡，下半年波幅擴大。從７月中開始發力，更是在

９月突破１９﹒５美元，但隨後重心下移，在圍繞１７美元震盪多日後，１２月下旬終於跟隨黃

金一同動能增強，挑戰１８美元一線，全年累積逾１５％的漲幅。



＊鉑金區間寬幅波動＊



鉑金年內的上漲啟動的要比金銀晚，從８月尾才開始加速走高，９月初逼近１０００美元水

平，但之後就保持在８５０至１０００美元區間震盪，波幅非常大。１２月尾也跟著金銀走高，

只是始終未能突破年內高位，最終累積逾兩成的漲幅。

鈀金表現好過黃金，期間也有調整，但始終不會改變上行趨勢，並不斷創歷史新高。１２月

就曾測試５０日線支持，但很快收復失地，全年累積近六成漲幅。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

