《鍾之日記》中美齊送禮，股市奪頭彩

《鍾之日記》１月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



在兩大利好支持下，中港股市２０２０年首日奪頭彩。美國總統特朗普除夕表示，將於１月

１５日與中國簽署第一階段貿易協議，雙方在白宮舉行簽約儀式，而他本人有計劃前往北京，或

啟動第二階段協議的談判。人民銀行元旦送禮，宣布下周一（６日）下調金融機構存款準備金率

０﹒５個百分點，釋放長期資金８０００億元人民幣，人行表示今次是全面降準，但強調降準與

春節前的現金投放形成對沖，非大水漫灌。

多個好消息推動，香江魚缸開門紅，恆指愈升愈有，受惠人行放水及人幣走強，內房股及濠

賭股跑出。最終恆指收報２８５４３點，升３５３點或升１﹒２５％，為全日最高位，創逾五個

月高，主板成交９０８﹒７５億元。



＊Ａ場衝三千一，北向資金累計淨流入破萬億＊



人行降準及中美首階段貿易協議１月１５日簽署刺激下，滬綜指顯著高開０﹒５３％，盤中

在多個板塊升幅擴大下，指數一度高見３０９８﹒１點，差點觸及三千一關，續刷新去年４月以

來新高，惟大市到該關口欠缺支持後回落，午後表現整固，全日在３０８５﹒２點收市，升

１﹒１５％；深成指更升近２％。

人行放水，Ａ場量價齊升，兩市全日成交額７５１５億元人民幣，較除夕成交大增４１％，

接近去年１２月１７日創出的４個月高位。值得一提的是，據Ｗｉｎｄ數據，截至今日收盤，自

滬深港通開通以來，北向資金累計淨流入金額突破１萬億元人幣，達１００３６億元人民幣。



＊傳內地煞停滬倫通，攜程、網易或赴港上市＊



《彭博》引述知情人士透露，在阿里巴巴（０９９８８）去年通過在港上市集資１３０億美

元後，港交所（００３８８）正在與包括攜程集團、網易在內的內地科技企業討論第二上市事宜

，但目前仍處於初步討論階段。不過，網易就上述事件表示「不予置評」。

攜程及網易均為美國上市公司。攜程是中國最大在線旅遊服務公司，網易則是中國第二大遊

戲公司，兩公司合併市值約達６００億美元。

另一方面，《路透》引述消息稱，因應近期政治事件造成中英兩國關係緊張，內地將暫停「

滬倫通」計劃。消息稱，英國對香港近期示威活動的立場，以及一名前英國領事館職員申請庇護

，使兩國關係陷入緊張，因此停止相關資本市場計劃。中證監和上交所均未回應事件。中國外交

部發言人耿爽今日在例行新聞發布上並未確認滬倫通是否被叫停的消息，僅表示希望英方能為中

國企業赴英投資提供公平、公正、開放、非歧視的營商環境，為中英各領域的務實合作順利開展

創造適宜條件。

目前「滬倫通」計劃下，僅有華泰證券（０６８８６）一隻股份於中英兩地同時上市，該股

今日仍收升１﹒３％，報１３﹒９６元。

交銀國際策略師洪灝指，中國投資者對倫敦上市公司的了解很少，即便開了成交量也不大，

對中國市場影響非常小，或是一個低成本的方法表明中國政府對香港問題的態度。東北證券財富

管理部總經理郭峰亦認為，英國股市估值本來就低，中國公司去發行存託股票（ＧＤＲ）會拉低

估值，暫停對中國Ａ股公司影響不大。

市場除了憧憬今年會有更多如阿里巴巴等中國科技巨頭赴港上市外，亦關注中國暫停「滬倫

通」計劃的影響對港交所的影響。畢竟港交所於去年９月曾經提出收購倫交所但被拒，倫交所董

事會主席Ｄｏｎ Ｒｏｂｅｒｔ當時指，重視與上海證券交易所的互利合作關係，這亦是集團涉

足內地的首選及直接渠道。港交所今日收漲２﹒９％，報２６０﹒４元，創五個月高。



＊４５００億人幣專項債本月發行，人行降準緩壓力＊



人行此次全面降準，省級行政區域內經營的城市商業銀行、服務縣域的農村商業銀行、農村

合作銀行、農村信用合作社和村鎮銀行等中小銀行獲得長期資金１２００多億元人民幣。人行宣

布全面降準令市場喜出望外，因為過往多次降準都屬於定向型，為避免資金流向股市及樓市，希

望能把活水導向實體經濟。

人行降準的確有其必要性。國家財政部一如去年做法，提前下達今年部分新增專項債務限額

１萬億元人民幣，佔２０１９年當年新增專項債務限額的４７％。而在新一年的第一個工作日，

河南省和四川省便急急腳啟動專項債的招標發行工作，涉及的新債規模合計約８７６億元人民幣

，雲南、廣東、浙江三省及山東青島均計劃於本月上旬啟動招標。據外電統計，目前已有約

１１個省市公布一季度地方債發行計劃，合計金額已超４５００億元人民幣，帶來龐大的流動性

壓力。

幸在中美在這個節點將簽署第一輪貿易協議，為市場及實體經濟吹暖風，有條件進行寬鬆，

否則中國負債危機的死結將更難化解。

城商行表現興奮，哈爾濱銀行（０６１３８）漲７﹒１％，盛京銀行（０２０６６）升

４﹒１％，徽商銀行（０３６９８）升２﹒８％，天津銀行（０１５７８）抽高２﹒１％；四大

行Ｈ股表現亦強勢，中國銀行（０３９８８）、農業銀行（０１２８８）升１﹒２％，建設銀行

（００９３９）升１％，工商銀行（０１３９８）揚０﹒８％。



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