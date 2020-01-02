《財金樂道－陳樂怡》資金首季料流入，中資股具追落後空間

《財金樂道》港股於聖誕假期後走勢向好，除企穩在２８０００點外，ＲＳＩ及ＭＡＣＤ等

動力指標亦出現走強跡象。中美有望於２０２０年１月簽署首階段貿易協議，市場亦憧憬內地將

於農曆新年之前降準，繼續利好市場流動性及投資氣氛。

技術上，恆指持續於１０天線之上，同時１０天線與２５０天線的距離亦進一步擴闊，反映

短線走勢仍向好，料恆指短線可上試２８５００點或更高水平。另外，聯儲局亦將於１月３日公

布上月議息會議紀錄，為另一市場焦點。



＊避險資產降溫，資金重新配置＊



展望２０２０年，中美貿易暫時休戰，經濟環境可望受惠。雖然聯儲局減息行動暫告一段落

，但聯儲局將擴大資產負債表，為市場提供更多資金；歐洲央行買債行動亦持續；而中國

２０２０年政策轉向穩增長，亦為環球經濟帶來動力。

根據市場數據，全球負利率債券規模由今年８月時的近１７萬億美元減少近３５％至目前的

約１１萬億美元，創近６個月低位，反映投資者對避險資產的熱情有所冷卻。

另外，中國１１月規模以上工業企業利潤轉跌為升，升幅為８個月新高，亦緩和了投資者對

中國經濟放緩的憂慮。由於中美貿易緊張關係緩和，加上近期環球經濟數據亦未見進一步惡化，

而且英國脫歐進程亦趨明朗，或令資金重新配置，流入更高回報的風險市場。其中，中資股走勢

落後，估值偏低，今年表現遜於其他主要市場，具追落後空間。加上ＭＳＣＩ增持Ａ股暫告一段

落，預期資金流向將有利香港上市的中資股，值得投資者留意。



＊內地債務違約情況應仍然可控＊



回顧２０１９年，受中美貿易戰，及中國實施去槓桿政策，收緊貸款，令國內經濟放緩等因

素影響，市場預期環球經濟增速將由２０１８年的３﹒６％放緩至３﹒０％。環球主要指數

２０１９年盈利增長表現疲弱，標普５００指數預期增長不足１％。其他主要地區市場包括新興

市場亦只是持平，或微跌。

然而，環球主要股市２０１９年仍然普遍上升，主要是受惠不少央行包括聯儲局減息，以及

歐洲央行重啟量寬等，推高股市估值，支持升勢。其中，由於市場避險心態濃厚，資金湧向美股

，年初至今升幅接近３０％，歐洲股市亦上升超過２０％。

相反，新興市場經濟對企業利潤及貿易增長敏感度較高，ＭＳＣＩ新興市場指數升幅只略多

於１０％。而香港國企指數和恆指２０１９年升幅亦相若，相反滬深３００指數升幅達３０％。

其中一大原因為ＭＳＣＩ增加Ａ股比重，亦令部分資金由香港上市的中資股，流向Ａ股。

中央經濟工作會議，落實以穩經濟為首要任務；此外，貨幣政策將趨向寬鬆，總體方向由去

槓桿轉為穩槓桿，有利香港的中資股。事實上，中國經濟受不同因素影響，包括中美貿易戰，增

長已回落至接近６％的水平。另一方面，企業融資情況仍然比較緊張，民企債券違約率已超過４

％。雖然債務違約趨向市場化，長遠有利債券發展；但假如違約情況進一步惡化，將帶來一定系

統性風險。因此，總理李克強近日已提出降準等寬鬆貨幣措施，降低實際利率及綜合融資成本

，以及推動中小銀行提高小微貸款比重。預期債務情況應仍然可控。

板塊方面，內銀股已經連續多日錄得港股通南向資金淨流入。事實上，降準將有利內銀股盈

利。再加上投資者預期中國經濟２０２０年將回穩，亦減低內銀的壞帳風險。雖然大型內銀股價

近日已有一定升幅，但不少仍較帳面值折讓３０－４０％，股息率５－６厘。預期第一季資金流

入香港股市，內銀將可受惠，可作中長線部署。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：ｈ

ｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４３

╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

