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即市新聞

02/01/2020 08:06

【人行降準】元旦送禮降準０﹒５個百分點，釋放長期資金８千億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人民銀行在２０２０年元旦日「送大禮」，
決定下周一（６日）下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長期資金８０００多億元
（人民幣．下同），人行表示此次降準是全面降準，體現了逆周期調節，但強調降準與春節前的
現金投放形成對衝，非大水漫灌。
　
＊釋放長期資金８千多億元，中小銀行獲１２００多億元＊
　
　　人行公告，下周一（６日）下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含財務公司、金
融租賃公司和汽車金融公司），釋放長期資金約８０００多億元，有效增加金融機構支持實體經
濟的穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟的資金成本，直接支持實體經濟。
　　在此次全面降準中，僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行、服務縣域的農村商業銀行、
農村合作銀行、農村信用合作社和村鎮銀行等中小銀行獲得長期資金１２００多億元，有利於增
強立足當地、回歸本源的中小銀行服務小微、民營企業的資金實力。同時，此次降準降低銀行資
金成本每年約１５０億元，通過銀行傳導可降低社會融資實際成本，特別是降低小微、民營企業
融資成本。
　
＊降準與春節前的現金投放形成對衝，非大水漫灌＊
　
　　人行指出，此次降準保持流動性合理充裕，有利於實現貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟
發展相適應，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境，並且用市場化改革辦
法疏通貨幣政策傳導，有利於激發市場主體活力，進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，
支持實體經濟發展。
　　人行稱，此次降準與春節前的現金投放形成對衝，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，
保持靈活適度，並非大水漫灌，體現了科學穩健把握貨幣政策逆周期調節力度，穩健貨幣政策取
向沒有改變。

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