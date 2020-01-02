【人行降準】華泰：預計１月ＬＰＲ或下行５點子

《經濟通通訊社２日專訊》華泰證券宏觀團隊發文稱，人行開年宣布全面降準０﹒５個百分

點，釋放長期資金約８０００多億元人民幣，體現穩增長和降成本兼顧。穩增長是當前貨幣政策

首要最終目標，其本質要求在於擴信用，繼續提示年初社融大幅放量的概率大。

華泰指，人行降成本勢在必行，在ＭＬＦ利率不變的情況下，通過降準降低銀行資金成本引

導ＬＰＲ下行，進而傳導至實體企業，預計１月ＬＰＲ或下行５點子。

２０１９年１２月，１年期ＬＰＲ為４﹒１５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒８％。

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