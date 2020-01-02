《思前想後－郭思治》港股上月累升不少，整固之勢料延本月中

《思前想後》２０１９年已過，不妨來個回顧，從年內之市勢看，技術上該屬先低而後高之

形態，恆指先由１月３日之低位２４８９６點急升至４月１５日之高位３０２８０點，即在１４

周內共上５３８４點，其後開始進入中期跌浪，恆指自４月１５日高位３０２８０點反覆跌至８

月１５日之低位２４８９９點，即在１６周內共回落５３８１點。由於恆指並未有跌穿１月３日

之低位２４８９６點，故年內大市之形態仍屬先低而後高，而自８月１５日低位２４８９９點開

始之反彈，在買盤支持下卒升至１２月３０日之高位２８４１８點，即在１８周內累積之升幅為

３５９１點，單從上述資料可看到，２０１９年之股市共有３個中期升╱跌浪，單從技術上看，

如能順浪而行，投資回報該頗為理想，惟如逆水行舟則需付上沉重代價，尤其是７月中開始做淡

者，如沒有在低處回補，所面對之虧蝕該不會少。



＊港股１０天線為首個技術防線＊



港股１２月份在基金粉飾櫥窗之相關買盤支持下，直到目前一刻止計，整體股市在先低後高

之形態主導下，累積之升幅已有達２４２３點（４日之低位２５９９５點升至３０日之高位

２８４１８點），論升幅當不算少，故該可滿足月內之所需，加上基金之相關粉飾櫥窗活動亦已

運行數周，相信亦不會再刻意加大力度，因此在即月期指結算過後，大市該會漸進入急升後之正

常消化中，而技術上之整固可能會續伸延到２０２０年１月中旬之前，故任何再冒高追入之短炒

行動均不宜過急及過勇。

拉闊一點看，大市自８月１５日低位２４８９９點開始之中期反彈，至１２月３０日高位

２８４１８點止計，累積之升幅已有達３５１９點，而運行之周期亦有達１８周，故不論累積升

幅或運行周期該已可滿足一中期反彈之所需，而經過連翻之抽升後，大市當需稍作消化及整固，

如見回調，首個技術防線該為１０天線（約２７９４０點），值得一提的是，一旦１０天線有失

，即表示大市已漸擺脫續尋頂之趨勢，而其時可能已開始進入中期反彈後之正常回調中。



＊１２月份三個上升裂口有待回補＊



不要忘記，１２月之升市中，遺留下３個上升裂口，第１個是１２日之２６６５９點至

２６８３７點，闊１７８點；第２個是１３日之２７０４８點至２７４０５點，闊３５７點；第

３個是２７日之２７８６４點至２８０００點，闊１３６點。此３個上升裂口一旦懸空未補，技

術上仍會是大市之隱憂，從技術上看，一旦１０天線有失，大市該會先行回補第３個上升裂口，

而其時１月上旬之市勢亦可能會先見低位，至於能否漸發展成後高，則需視乎資金之入市態度而

定。

展望２０２０年，大市經過達１８周之中期反彈後，技術上確需稍作消化，故任何中短線之

部署均不宜操之過急，如在年初稍有利淡事件或消息出現，大市可能會略作回調，故最好是暫抱

觀望，持貨輕身者當可持盈保泰，但持貨偏重者則宜略做風險管理，即先自設止賺或止蝕位。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

