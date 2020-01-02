【人行降準】中信証券：不排除年初再次降息，料ＬＰＲ下行

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行決定下周一（６日）下調金融機構存款準備金率０﹒５

個百分點，釋放長期資金８０００多億元（人民幣．下同）。中信証券明明團隊發表評論表示，

全面降準落地，將有利於１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下行、引導貸款利率下行。從穩增長

和降成本的角度而言，貨幣政策都有進一步寬鬆的必要，無論從效果還是政策空間而言，仍有降

息的必要。預計年初人行將進一步下調中期借貸便利（ＭＬＦ）和公開市場操作（ＯＭＯ）利率

以支持實體經濟增長。

報告分析，此次全面降準釋放長期資金逾８０００億元，一定程度上彌補春節前後的流動性

缺口，相較２０１９年初降準，本次降準力度並不弱。考慮普惠金融定向降準、ＭＬＦ╱ＴＭＬ

Ｆ操作規模及當前資金面，本次降準力度彰顯貨幣寬鬆意圖。結合今年財政政策提前發力、專項

債發行前置、春節到期前後同業存單到期集中等因素，後續預計還將開展逆回購、新作ＭＬＦ等

。

另外，報告預計本次降準降低資金成本有助於１月ＬＰＲ下行至多５基點。但對一般貸款加

權利率的引導效果有限，因為存量貸款佔比仍然較大，ＬＰＲ下行僅能影響新增貸款利率下行；

而貸款期限結構拉長，貸款加權平均利率被動上行。（ａｃ）

