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02/01/2020 09:02

【人行降準】中信証券：不排除年初再次降息，料ＬＰＲ下行

　　《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行決定下周一（６日）下調金融機構存款準備金率０﹒５
個百分點，釋放長期資金８０００多億元（人民幣．下同）。中信証券明明團隊發表評論表示，
全面降準落地，將有利於１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下行、引導貸款利率下行。從穩增長
和降成本的角度而言，貨幣政策都有進一步寬鬆的必要，無論從效果還是政策空間而言，仍有降
息的必要。預計年初人行將進一步下調中期借貸便利（ＭＬＦ）和公開市場操作（ＯＭＯ）利率
以支持實體經濟增長。
　　報告分析，此次全面降準釋放長期資金逾８０００億元，一定程度上彌補春節前後的流動性
缺口，相較２０１９年初降準，本次降準力度並不弱。考慮普惠金融定向降準、ＭＬＦ╱ＴＭＬ
Ｆ操作規模及當前資金面，本次降準力度彰顯貨幣寬鬆意圖。結合今年財政政策提前發力、專項
債發行前置、春節到期前後同業存單到期集中等因素，後續預計還將開展逆回購、新作ＭＬＦ等

　　另外，報告預計本次降準降低資金成本有助於１月ＬＰＲ下行至多５基點。但對一般貸款加
權利率的引導效果有限，因為存量貸款佔比仍然較大，ＬＰＲ下行僅能影響新增貸款利率下行；
而貸款期限結構拉長，貸款加權平均利率被動上行。（ａｃ）

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