【人行降準】降準大禮釋８千億資金，銀行股全線揚，平安行彈２％

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行在２０２０年元旦日「送大禮」，決定下周一（６日）

下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長期資金８０００多億元（人民幣．下同），

人行表示此次降準是全面降準，體現了逆周期調節，但強調降準與春節前的現金投放形成對衝，

非大水漫灌。

人行此次全面降準，僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行、服務縣域的農村商業銀行、

農村合作銀行、農村信用合作社和村鎮銀行等中小銀行獲得長期資金１２００多億元，有利於增

強立足當地、回歸本源的中小銀行服務小微、民營企業的資金實力。同時，此次降準降低銀行資

金成本每年約１５０億元。

銀行股全線上揚，尤以中小銀行股升幅居前。蘇州銀行（深：００２９６６）大漲

３﹒６％，寧波銀行（深：００２１４２）、平安銀行（深：０００００１）、紫金銀行

（滬：６０１８６０）、青農商行（深：００２９５８）、常熟銀行（滬：６０１１２８）、興

業銀行（滬：６０１１６６）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）揚２％－２﹒６％。

此外，四大國有銀行工行（滬：６０１３９８）、建行（滬：６０１９３９）、中行

（滬：６０１９８８）、農行（滬：６０１２８８）亦均升超過１％。（ｗｌ）

