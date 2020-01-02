  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/01/2020 10:08

【人行降準】降準料引導ＬＰＲ下行，地產股興奮，萬科Ａ漲３％

　　《經濟通通訊社２日專訊》滬深地產股今早大幅造好，魯商發展（滬：６００２２３）、哈
高科（滬：６０００９５）等漲停，金科股份（深：０００６５６）漲逾４﹒８％，藍光發展（
滬：６００４６６）、新湖中寶（滬：６００２０８）漲３％，萬科（深：０００００２）漲３
％，報３３﹒１４元人民幣。金地（滬：６００３８３）、華夏幸福（滬：６００３４０）、保
利地產（滬：６０００４８）等亦漲逾２％。
　　人民銀行在２０２０年元旦日「送大禮」，決定下周一（６日）下調金融機構存款準備金率
０﹒５個百分點，釋放長期資金８０００多億元人民幣。
　　券商普遍預期，人行降成本勢在必行，在ＭＬＦ利率不變的情況下，全面降準落地，將有利
於１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下行、引導貸款利率下行。
　　目前，１年期ＬＰＲ為４﹒１５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒８％。華泰證券、民生銀行均
預計１月２０日新一期ＬＰＲ報價會小幅下行５點子，１年期ＬＰＲ為４﹒１％，５年期以上為
４﹒７５％。
　　人民銀行於８月推出貸款市場報價利率（ＬＰＲ）新機制，繼新發放的個人住房貸款「換錨
ＬＰＲ」後，人行最新要求自今年３月１日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準
轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以ＬＰＲ為定價基準加點形成，加點可
為負值，加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。原則上切換工作要在明年
８月３１日前全部完成。
　　換言之，１０月前申請的個人住房貸款（不包括公積金個人住房貸款）、車貸等存量貸款利
率將不再直接受人行基準利率影響，轉而以ＬＰＲ為定價基準。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道02/01/2020
首進歐洲鐵路網 中車明年望翻生
剖析天下02/01/2020
【英國置業】瘋狂球迷保客源 利物浦民宿回報逾廿厘
剖析天下02/01/2020
財政為主貨幣為輔 印尼復興有望
國際動態02/01/2020
駐伊拉克使館遇襲 美派750兵保衞
生財有道31/12/2019
【回顧展望】2019年收爐 2020年買咩好、有咩要避?（有片）
生財有道31/12/2019
【賣地計劃】政府明年首季推三幅住宅地 涉1850伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金