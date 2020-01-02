【人行降準】降準料引導ＬＰＲ下行，地產股興奮，萬科Ａ漲３％

《經濟通通訊社２日專訊》滬深地產股今早大幅造好，魯商發展（滬：６００２２３）、哈
高科（滬：６０００９５）等漲停，金科股份（深：０００６５６）漲逾４﹒８％，藍光發展（
滬：６００４６６）、新湖中寶（滬：６００２０８）漲３％，萬科（深：０００００２）漲３
％，報３３﹒１４元人民幣。金地（滬：６００３８３）、華夏幸福（滬：６００３４０）、保
利地產（滬：６０００４８）等亦漲逾２％。
人民銀行在２０２０年元旦日「送大禮」，決定下周一（６日）下調金融機構存款準備金率
０﹒５個百分點，釋放長期資金８０００多億元人民幣。
券商普遍預期，人行降成本勢在必行，在ＭＬＦ利率不變的情況下，全面降準落地，將有利
於１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下行、引導貸款利率下行。
目前，１年期ＬＰＲ為４﹒１５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒８％。華泰證券、民生銀行均
預計１月２０日新一期ＬＰＲ報價會小幅下行５點子，１年期ＬＰＲ為４﹒１％，５年期以上為
４﹒７５％。
人民銀行於８月推出貸款市場報價利率（ＬＰＲ）新機制，繼新發放的個人住房貸款「換錨
ＬＰＲ」後，人行最新要求自今年３月１日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準
轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以ＬＰＲ為定價基準加點形成，加點可
為負值，加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。原則上切換工作要在明年
８月３１日前全部完成。
換言之，１０月前申請的個人住房貸款（不包括公積金個人住房貸款）、車貸等存量貸款利
率將不再直接受人行基準利率影響，轉而以ＬＰＲ為定價基準。（ａｃ）