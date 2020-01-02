《經濟通通訊社２日專訊》美國國務卿蓬佩奧因伊拉克局勢將推遲訪問中亞等國。他原定於
周六（３日）到訪哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等國，並赴塔什干與中亞五國外長會晤，將在與各
國的雙邊會談上討論新疆問題。中國外交部發言人耿爽在今日外交部例行記者會上再次強調，中
國和中亞國家是友好鄰邦和戰略夥伴，雙方合作有堅實的基礎、豐富的內涵和廣闊的前景。中亞
五國都是新疆的近鄰，比美國更了解新疆的真實情況，也更有發言權。（ｃａ）
02/01/2020 16:45
【貿易休戰】蓬佩奧將訪中亞，外交部：不會影響中亞同中方友好
《經濟通通訊社２日專訊》美國國務卿蓬佩奧因伊拉克局勢將推遲訪問中亞等國。他原定於
周六（３日）到訪哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等國，並赴塔什干與中亞五國外長會晤，將在與各
國的雙邊會談上討論新疆問題。中國外交部發言人耿爽在今日外交部例行記者會上再次強調，中
國和中亞國家是友好鄰邦和戰略夥伴，雙方合作有堅實的基礎、豐富的內涵和廣闊的前景。中亞
五國都是新疆的近鄰，比美國更了解新疆的真實情況，也更有發言權。（ｃａ）
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