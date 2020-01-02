【聚焦數據】１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒５，略遜預期

《經濟通通訊社２日專訊》１２月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄５１﹒５，

較１１月下跌０﹒３個百分點，略低於市場預期的５１﹒６，終止連續五個月的回升，但仍明顯

高於２０１９年前三季度。

這一走勢與官方造製業ＰＭＩ並不一致。國家統計局公布的２０１９年１２月製造業ＰＭＩ

錄得５０﹒２，與上月持平。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，２０１９年１２月中國經濟延續企

穩狀態，雖然需求擴張不及前兩個月強勁，但企業家信心開始出現一些積極變化，生產擴張和增

加庫存的意願有所增強，對就業也產生了積極影響。隨著中美第一階段協議傳遞出積極信號，企

業信心有修復空間，有助於鞏固經濟企穩的基礎。



＊１２月生產和需求小幅改善，力度不及此前＊



新訂單指數回落至三個月最低，新出口訂單指數也略有下降，但兩者均位於榮枯分界線以上

。受訪廠商反映，海內外需求均出現改善。新訂單增加，帶動廠商擴大生產，製造業產量進一步

增長，雖然產出指數連續兩月小幅回落，但仍處高位，連續六個月處於榮枯分界線以上。

中國製造業用工數量環比持平，就業指數微降至榮枯分界線上。許多廠商反映採取了控制成

本、提高效率等措施。產量上升帶動了廠商增加採購，採購庫存指數連續四個月處於擴張區間，

增速仍屬溫和。

１２月平均投入成本進一步上升，但漲幅較小，遠低於長期均值。廠商普遍表示，成本上升

和原材料漲價及薪酬上漲有關。成本上揚導致廠商提高出廠價格。業界普遍預期未來１２個月產

量將繼續上升，樂觀度出現小幅反彈，但受中美貿易摩擦不確定性持續、環保政策收緊和市場競

爭激烈影響，業界整體樂觀度相比歷史水平仍然偏弱。（ｃａ）

