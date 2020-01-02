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即市新聞

02/01/2020 14:43

【ＦＯＣＵＳ】明派降準大紅包，暗控逆周期節奏

　　【ＦＯＣＵＳ】繼存量貸款利率「換錨」之後，央媽趁２０２０年元旦再派紅包，宣布自下
周一（６日）起全面降準０﹒５個百分點，釋放長期資金逾８０００億元人民幣；加上侵侵「爆
料」指中美第一階段貿易協議將於本月１５日簽字畫押－－兩大利好護航，中港股市新年首日齊
紅盤升逾１％。
　　不過，若考慮到農曆新年前的資金缺口，今次屬預期之內的全面降準對股債市場的持續提振
恐有限，而能否改善民營企業、民間投資信心嚴重不足亦有待觀察。此外，央媽第四季貨幣政策
例會刪除第三季「加大逆周期調節力度」，代之以「科學穩健把握宏觀政策逆周期調節力度」，
恐反映決策層正強化對大水漫灌的戒心，微妙變化不可不察。

＊流動性缺口三萬億，「補水」續有來＊

　　新年派「降準」紅包實則２０１９年就有，當時央媽分別於１月１５日、２５日分別全面下
調存準率０﹒５個百分點；來到２０２０年，存準率將於１月６日再全面下調０﹒５個百分點，
並釋放長期資金逾８０００億元。按央媽的說法，此舉旨在有效增加金融機構支持實體經濟的穩
定資金來源，降低銀行資金成本每年約１５０億元，進而傳導降低小微、民營企業融資成本。
　　除了釋放「穩增長」訊號，今次趁元旦首日即宣布全面降準，還有一大考量應與即將到來的
地方債發行井噴有關。全國人大較早時通過首批１萬億元地方專項債額度，市場就預計，本月專
項債發行規模或逾８０００億元，而首季累計發行量更或高至２萬億元。
　　鑑於計入專項債發行、公開市場操作到期、繳稅、春節前集中取現等的農曆新年前實際流動
性資金缺口或高達２﹒７萬億至３﹒５萬億元，央媽後續通過逆回購及ＭＬＦ、ＴＭＬＦ超額續
做等方式「補水」，以及二季度再降準皆是大概率。

＊民間信心待觀察，一面倒寬鬆顯戒心＊

　　不過，銀行「有錢可貸」並不等同「實際貸出」。首１－１１月民間固定資產投資同比增速
徘徊４﹒５％的三年次低；民間資本佔比逾八成的製造業投資，增速亦重回８個月低點的２﹒５
％，恐反映「寬貨幣」未能體現於「寬信用」，全面降準能否改善民營企業、民間投資信心嚴重
不足仍有待觀察，而將於２０日公布的最新ＬＰＲ利率會否下行則是指標之一。
　　值得留意的是，大型、中小金融機構經今次調整後的存準率將分別錄１２﹒５％、
１０﹒５％，仍顯著高於２００７年初時約９％水平；加上中美第一階段貿易協議涉及匯率條款
，或反映決策層正強化對大水漫灌的戒心，以防衝擊人民幣穩定。
　　其貨幣政策委員會四季度例會記錄，就悄然刪去三季度例會記錄的「加大逆周期調節力度」
，改為「科學穩健把握宏觀政策逆周期調節力度」，並新增「注重在改革發展中化解風險」的提
法，微妙變化不可不察。

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