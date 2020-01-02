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即市新聞

02/01/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》基建加快資源股受惠，洛鉬料受惠鈷價上升

　　《投資智慧》內地經濟增速放緩，基建投資對增長貢獻愈來愈重要。中央放寬專項債券刺激
基建項目，中國多地進入建築高峰期，水泥供不應求。據中國水泥網消息，全國水泥價格指數持
續攀升。消息指水泥價格在９月份為每噸３５０元人民幣，現在維持在５００元人民幣。另外，
國家統計局資料顯示，今年１至１１月全國水泥產量為２１億噸，同比增長６％，其中１１月單
月水泥產量同比增長８％。海螺水泥（００９１４）沿升軌攀升，日前突破５２周高位後，持續
在高位整固。潤泥（０１３１３）基本面不俗，兩廣地區水泥的庫存水平、出貨率與開工率均處
於最好水平，相信在第四季旺季趕工期下，推動全年收入增長。
　
　　受惠基建項目加快，其他資源股亦炒起，隨著資源股最壞時間已過，有機會成為黑馬。加上
中美貿易戰首階段談判正面，資源股及有色金屬需求明顯回升。日前河南洛陽探獲超大型鉬鎢礦
床，新增資源量相當於新發現３９個大型鉬礦、１４個大型鎢礦、５個大型鉛鋅礦。按照現有的
鉬鎢價格估算，新增的鉬鎢潛在價值約人民幣５０００億元。鎢鉬礦的資源量將超過智利智利
Ｓｐｅｎｃｅ銅鉬礦（２５７萬噸），成為世界第一大鉬礦。洛陽鉬業（０３９９３）今年趁鈷
價低位時增持礦源，近日宣布以７４１０萬美元購入印尼華越鎳鈷３０％股權，加之此次資源發
現，相信未來將受惠鈷價上升，有利業績表現。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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