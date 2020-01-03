《陸言堂－陳永陸》港股累升不少，短期優先留意落後股份

《陸言堂》先祝各位２０２０年開開心心，平平安安。

人行在２０２０年第一日便送大禮，全面降準０﹒５％，為內地市場釋放８０００億人民幣

的資金。雖然單純８０００億人民幣的資金，未必可以為中國經濟帶來新的動力，亦未必可以解

決所有問題，不過釋放出來的訊息卻相當正面，至少向市場表明立場使用寬鬆貨幣政策，去刺激

經濟。



＊港股三萬關或未止步＊



事實上，如果人行再不及時出手，內地的債務問題可能會將中國經濟拖跨，所以人行願意不

再堅持，同時國務院早前不斷強調今年的貨幣政策可能要有一定彈性，這都反映出中央明白內地

債務問題的嚴重性，這無疑會為市場帶來一定的憧憬空間，對中港股票市場絕對有利。

故此在２０２０年首個交易日，中港股市能夠開出紅盤，似乎內地政策居功至偉，同時如果

內地政策可以持續地寬鬆，那麼中港股市今年的表現可能遠較大家預期理想，其中恆生指數可能

不會只是在３００００點附近「行人止步」。當然由２０１９年１２月開始至今，恆指累積的升

幅已經不少，所以短期可以優先留意一些表現相對較落後的股份，如鐵路股便是不錯的選擇，其

中中國中鐵（００３９０）便是很好的選擇。



＊中國中鐵料可炒落後＊



另外，正在招股的整合營銷解決方案提供商艾德韋宣（０９９１９）可以留意。集團擁有國

際化的管理團隊，具備國際視野，於大中華區居領導地位，且一直服務一線高端國際奢侈品牌，

與客戶建立了長久穩固的合作關係，並非其他同業可媲美。

另外，市場上未有如艾德韋宣一樣，為國際高端及奢侈品牌提供一站式整合行銷解決方案的

提供商，在港股市場過往的經驗去分析，有獨特性的股份炒作空間較大，這亦是一個優勢。

與此同時，集團同時擁有體驗營銷、數字營銷與品牌推廣、公關服務、ＩＰ拓展等各方面的

專才，競爭對手中暫未見於上述各範疇能同時達至獨當一面的公司。而且，在全球三大體育

ＩＰ，包括西甲、奧運及環法中，艾德韋宣已獲得「西甲俱樂部」與「環法自行車賽」兩項重大

國際體育ＩＰ在中國的獨家權利，更顯獨特性。同時，艾德韋宣為多個著名國際品牌製作及統籌

推廣活動，包括：Ｂｕｒｂｅｒｒｙ、Ｂｖｌｇａｒｉ、Ｃｈａｎｅｌ、Ｃｈｌｏｅ、

Ｄｉｏｒ、ＧｉｏｒｇｉｏＡｒｍａｎｉ、Ｇｕｃｃｉ、Ｌｏｅｗｅ、Ｌｏｕｉｓ

Ｖｕｉｔｔｏｎ、Ｍｏｎｔ Ｂｌａｎｃ、Ｐｒａｄａ、Ｔｉｆｆａｎｙ ＆ Ｃｏ﹒、

Ｖｅｒｓａｃｅ、Ａｕｄｉ、ＢＭＷ、Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ，以及阿里巴巴二十周年晚

會。



＊艾德韋宣值得認購＊



艾德韋宣今次招股的目的，是為了擴大集團的綜合行銷解決方案業務、招聘高素質人才及提

高經營效率，進一步提升集團的數位行銷與品牌推廣服務。另外通過在巴黎設立辦事處以擴大集

團在歐洲市場的客戶基礎，從而擴大集團的地域覆蓋範圍及增加客戶。另外，在廣州設立辦事處

，抓住大灣區帶來的商機，以擴大地域覆蓋範圍及增加客戶，同時，艾德韋宣計劃透過收購與合

作擴張，擴大集團的ＩＰ拓展業務。

而２０１６年至２０１８年，艾德韋宣收入複合年增長率為３７﹒５％，其中２０１９年度

調整後淨利潤人民幣２８４５﹒４萬元，較２０１８年同期上升７０％，盈利增速有所加快。在

種種利好因素支持下，艾德韋宣值得認購。《獨立股評人 陳永陸》

