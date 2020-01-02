《樓市亮話－湯文亮》明年樓市有沒有小陽春？

《樓市亮話》時近歲晚，我不時會被人問２０２０年春節之後，樓市會不會出現小陽春？因

為按照慣例，地產商在冬天是不會積極賣樓，或者只是推出一些貨尾單位，不過，大家又唔好以

為賣唔到，俗語話，有錢使得鬼推磨，只要多付佣金，就算鬼屋都可以賣走，更何況是新樓。不

過，成交量不會太多，因為地產商在年尾賣樓策略是要價唔要量，待明年春節後推出比貨尾單位

更平，更優質，選擇更多的新樓盤，配合各種付款方法，就算要用２Ｑ，甚至３Ｑ清枱，都可以

說這是小陽春。老實說，地產商會計算得很準確，如果沒有把握清枱，他們情願唔賣，美其名話

睇好後市，總之，唔啱價就唔賣，情願放棄小陽春。



在地產行業裏，不同人對小陽春有不同定義，地產商當然要價量都符合他們的要求，才可以

說這是小陽春，但物業代理就不同，他們只要求銷售量，樓價沒有太大影響，量多價低都冇所謂

，但如果地產商堅持高價，情願接受量低，對唔住，物業代理的小陽春沒有了。



一般只得一個單位的小業主，是否出現小陽春對他們來說是沒有關係。不過，他們最驚是地

產商劈價賣樓，物業代理當然開心，但小業主就大鑊，正是躺著也中鎗，地產商劈價，無形中令

到他們的住宅單位貶值，身家縮水。所以，小業主並不希望地產商減價賣樓，最好當然是加價，

樓價上升，就是小業主的小陽春。



至於明年有沒有小陽春，我認為應該沒有，理由是樓市出現「陰冬難年」格局，一般人會認

為冬至當日天陰，農曆新年就會落雨，反之當日天晴，新年亦會陽光普照。近日二手樓的成交量

不但很低，而且有很多業主要減價才可以賣樓，換句話說現在是量低價低，地產商如果希望在農

曆新年的銷售成績理想，一定要減價出售新樓單位，但可惜香港的地產商全部都實力雄厚，絕對

唔會大幅減價出售，沒有足夠成交量，怎樣都不能說樓市出現小陽春。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

