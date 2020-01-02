【香港政情】終院加籍法官︰香港法院獨立，人大釋法無損司法

《經濟通通訊社２日專訊》香港終審法院加拿大籍非常任法官麥嘉琳（Ｂｅｖｅｒｌｅｙ

ＭｃＬａｃｈｌｉｎ）接受加拿大報章訪問時表示，香港法院獨立，嚴格行使法律，不認同香港

司法會「惡化」，又指全國人大常委會謹慎運用權力去釋法，無實際影響香港法院審訊，不認同

會削弱香港司法系統。

麥嘉琳去年底曾來港審理３宗案件。她表示，在終審法院工作的經驗，令她相信香港司法體

系可以免受外部壓力干擾，而外籍法官獲任命，可以加強公眾對司法體系和法院裁決的信心，突

顯香港法院的公正性。（ｃｌ）（ｚｚ）

