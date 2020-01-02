  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/01/2020 08:08

星星地產（１５６０）９﹒８億元售荃灣物業，料稅前收益近４億元

　　《經濟通通訊社２日專訊》星星地產（０１５６０）公布，以９﹒８億元出售荃灣一項物業
予獨立第三者１　Ｐｌｕｓ　１３　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｃｏ　Ｌｔｄ，料錄稅前收益約３
﹒８億元。
　　該集團指，出售荃灣柴灣角街１１至１５號地皮及建築物全部股權及股東貸款，已收到首筆
訂金９８００萬元，餘額料於上半年收到。該集團指出售該項目可釋放資金用於經營業務，將作
一般營運資金。（ｗｈ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態02/01/2020
駐伊拉克使館遇襲 美派750兵保衞
生財有道31/12/2019
【回顧展望】2019年收爐 2020年買咩好、有咩要避?（有片）
生財有道31/12/2019
【賣地計劃】政府明年首季推三幅住宅地 涉1850伙
中國故事31/12/2019
【回顧展望－三千攻防】企業盈利升＋增量資金 A股明年穩中有升
中國故事31/12/2019
【回顧展望－三千攻防】A股維穩見效量價齊升 滬綜指年漲22%
生財有道31/12/2019
【回顧展望－港股】明年新經濟股看高一線 避開歐洲相關及石油股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金