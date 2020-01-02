星星地產（１５６０）９﹒８億元售荃灣物業，料稅前收益近４億元

《經濟通通訊社２日專訊》星星地產（０１５６０）公布，以９﹒８億元出售荃灣一項物業

予獨立第三者１ Ｐｌｕｓ １３ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏ Ｌｔｄ，料錄稅前收益約３

﹒８億元。

該集團指，出售荃灣柴灣角街１１至１５號地皮及建築物全部股權及股東貸款，已收到首筆

訂金９８００萬元，餘額料於上半年收到。該集團指出售該項目可釋放資金用於經營業務，將作

一般營運資金。（ｗｈ）

