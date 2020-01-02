【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒５億人幣，買建行工行沽舜宇安踏

《經濟通通訊社２日專訊》雖然中國１２月製造業ＰＭＩ持平５０﹒２略勝預期，但臨近年

結，隔晚（３０日）歐美股市普遍收跌。港股周二（３１日）大除夕只有半日市，跟隨外圍低開

７７點報２８２４１點。騰訊（００７００）領跌藍籌，其他重磅股走勢亦偏弱，港股最多曾跌

１９６點見２８１２３點。臨近尾市，內房股發力帶動港股跌幅收窄。最終港股半日市跌１２９

點或跌０﹒４６％，收２８１８９點作結。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建行

（００９３９）、工行（０１３９８）、中芯（００９８１）；淨賣出最多的依次是舜宇

（０２３８２）、安踏（０２０２０）、國航（００７５３）。主板成交４８４﹒３４億元，其

中港股通成交１０２﹒３億元，佔總成交１３﹒３％。



＊舜宇遭北水放棄，連日成其力沽對象＊



北水依然看好建行及工行，分別淨買入近２﹒８億元及２億元。建行收報６﹒７３元微跌

０﹒３％，工行穩企６元升０﹒５％。

中芯遭紫光集團減持１６６１萬股或０﹒３３％，最新持股量降至４﹒７２％，股價全日漲

１﹒５３％，報１１﹒９４元。同時，北水方面亦有支持，淨買入中芯近１﹒９億元。

手機設備股之中，舜宇表現較為失色，全日軟０﹒５９％，報１３４﹒９元。北水連日力沽

舜宇，到了年內的最後一天，仍為北水力沽對象，淨沽出其３﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ２．７７

工商銀行（０１３９８） ２．００

中芯國際（００９８１） １．８７

小米集團（０１８１０） １．６６

中興通訊（００７６３） １．１６



淨沽出最多港股：

舜宇光學（０２３８２） －３．５１

安踏體育（０２０２０） －１．５７

中國國航（００７５３） －０．７６

東陽光藥（０１５５８） －０．６０

美團點評（０３６９０） －０．１７

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（ｊｔ）

