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02/01/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒５億人幣，買建行工行沽舜宇安踏

　　《經濟通通訊社２日專訊》雖然中國１２月製造業ＰＭＩ持平５０﹒２略勝預期，但臨近年
結，隔晚（３０日）歐美股市普遍收跌。港股周二（３１日）大除夕只有半日市，跟隨外圍低開
７７點報２８２４１點。騰訊（００７００）領跌藍籌，其他重磅股走勢亦偏弱，港股最多曾跌
１９６點見２８１２３點。臨近尾市，內房股發力帶動港股跌幅收窄。最終港股半日市跌１２９
點或跌０﹒４６％，收２８１８９點作結。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建行
（００９３９）、工行（０１３９８）、中芯（００９８１）；淨賣出最多的依次是舜宇
（０２３８２）、安踏（０２０２０）、國航（００７５３）。主板成交４８４﹒３４億元，其
中港股通成交１０２﹒３億元，佔總成交１３﹒３％。

＊舜宇遭北水放棄，連日成其力沽對象＊

　　北水依然看好建行及工行，分別淨買入近２﹒８億元及２億元。建行收報６﹒７３元微跌
０﹒３％，工行穩企６元升０﹒５％。
　　中芯遭紫光集團減持１６６１萬股或０﹒３３％，最新持股量降至４﹒７２％，股價全日漲
１﹒５３％，報１１﹒９４元。同時，北水方面亦有支持，淨買入中芯近１﹒９億元。
　　手機設備股之中，舜宇表現較為失色，全日軟０﹒５９％，報１３４﹒９元。北水連日力沽
舜宇，到了年內的最後一天，仍為北水力沽對象，淨沽出其３﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．７７　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．００　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　１．８７　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．６６　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　　１．１６　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－３．５１　
　　安踏體育（０２０２０）　　　　　－１．５７　
　　中國國航（００７５３）　　　　　－０．７６　
　　東陽光藥（０１５５８）　　　　　－０．６０　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　－０．１７　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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