《日入而息》傳內地暫停滬倫通計劃，郭炳江任新地子公司資深董事

《今天重點》﹡外電指內地暫停「滬倫通」計劃，因與英國關係緊張；傳滬倫通因中英政治

緊張被叫停，外交部未正面回應

﹡郭炳江將出任新地（０００１６）子公司資深董事

﹡匯豐表示銅獅被無理破壞感到十分難過，會聘請專家展開專業復修工作；施

穎茵稱任何暴力行為都不能合理化，客戶及員工安全是首要考慮；匯豐銀行

部分分行及ＡＴＭ暫停服務

﹡醫管局證實屯門醫院一名病人曾到武漢，需隔離治療；武漢返港病人對沙士

及禽流感呈陰性反應



《即日市況》﹡人行放水港股開門紅，升３５３點收２８５４３，創逾五個月高



《深滬股市》﹡人行送禮股市新年奪頭彩，滬指收升１％成交逾７千億



《美元匯價》﹡等待中美協議細節，美元後市仍有下行風險；歐元最新報１﹒１１９２╱

９６，日圓最新報１０８﹒８２╱８３



《公司業績》﹡天喔國際（０１２１９）中期虧損收窄至６０２０萬元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡久泰邦達（０２７９８）完成收購貴州煤礦

﹡小米（０１８１０）未來５年在「５Ｇ＋ＡＩｏＴ」戰場上最少投入５００

億元人民幣；小米與中國電信共同發起的５Ｇ聯合創新實驗室今日正式成立

﹡中關村科技租賃（０１６０１）未來將聚焦新經濟及科技領域

﹡太睿國際（０１０１０）首席財務官李雪英辭任

﹡卡姆丹克（００７１２）折讓一成半配股，籌１０３０萬

﹡長城匯理（０８３１５）控股股東轉讓股份協議失效

﹡海通恆信（０１９０５）斥１４億元人民幣購上海辦公物業

﹡萬科香港港島西營盤項目最快明日開價，首批推５０伙

﹡Ａｖｏ保險與Ｍｉｒａｂｅｌｌ合作，推出鞋履保障產品

﹡達飛（０１８２６）附屬終止增持小額貸款公司，擬轉售其逾一成股權

﹡雷蛇（０１３３７）旗下金融分支新加坡申請全數字銀行牌照；雷蛇委任曾

辰裕為首席投資總監，陳崇能為財務總監

﹡維亞生物（０１８７３）出售孵化器投資管理公司股權

﹡聯想（００９９２）前副總裁常程加入小米任副總裁，負責手機產品規劃

﹡郭炳江將出任新地（０００１６）子公司資深董事

﹡林達控股（０１０４１）公布出售新匯銀買賣協議已告失效

﹡夢東方（００５９３）周政辭任行政總裁，周金接任

﹡匯豐表示銅獅被無理破壞感到十分難過，會聘請專家展開專業復修工作；匯

豐銀行部分分行及ＡＴＭ暫停服務；施穎茵稱任何暴力行為都不能合理化，

客戶及員工安全是首要考慮

﹡東曜藥業（０１８７５）旗下新藥被列入重大新藥創製科技重大專項

﹡美的置業（０３９９０）去年合同銷售金額按年增長２８﹒１％



《國企紅籌》﹡中海油服（０２８８３）獲政府補貼１３７９萬元人民幣

﹡洛陽玻璃（０１１０８）附屬超白玻璃生產線今日起停產

﹡耐世特（０１３１６）執董兼總裁Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ退休

﹡深高速（００５４８）參投２億元人民幣節能環保基金審批失效

﹡石藥集團（０１０９３）柏金遜症藥獲頒藥品註冊批件；附屬公司開發的抗

腫瘤藥物獲頒發藥品註冊批件



《神州民企》﹡騰訊（００７００）旗下ＱＱ音樂與嗶哩嗶哩達成深度戰略合作，合力扶持

優質音樂

﹡中國奧園（０３８８３）去年合同銷售額按年升２９％

﹡富力地產（０２７７７）去年合約銷售額按年升５％

﹡鄒招斌拖欠茂業國際（００８４８）共計４﹒８４億元人民幣借款

﹡恆大（０３３３３）去年銷售按年升９％，今年目標６５００億元人民幣



《中國要聞》﹡貴州省市場監管公安聯手打擊炒買炒賣茅台酒「黃牛」

﹡曠視科技與Ａ股公司易華錄合資成立新公司

﹡中原地產報告表示去年５０大城市共賣地４﹒４１萬億元

﹡武漢火速穩定肺炎輿情，８人涉傳播謠言被公安傳喚；武漢肺炎患者隔離治

療，市場周邊有住戶染病

﹡武漢機場否認傳染病人登上飛機影片

﹡國鐵集團表示穩步推進市場化債轉股和混合所有制改革

﹡接管兩年無名無份，萬達心淡拒再投資大連中超球隊

﹡最高法表示失信名單設置１至３個月寬限期

﹡四季度例會：用市場化改革促實際利率水平明顯降低

﹡上月物流業景氣指數略回落，節前現臨時性用工缺口

﹡去年中國電影票房同比增５﹒４％至逾６４２億創新高

﹡去年全國鐵路固投逾８千億元，高鐵里程３﹒５萬公里

﹡去年全國期市累計成交額２９０萬億元，增近３８％

﹡河南、四川踏入新年即啟專項債招標，速度前所未見

﹡人行降準中資金融股受捧，溫鋼城稱券商板塊最可看好；人行逆回購七連停

，今淨回籠４０００億元；１２月對金融機構開展ＭＬＦ共６０００億

﹡銀保監回復錢端投資人：招商實質違規擴大業務範圍

﹡期貨業開放第一步：數據統計口徑雙邊改單邊

﹡廣東出台新規調解涉粵港澳跨境商事糾紛

﹡特朗普稱本月１５日將簽署首階段中美貿易協議

﹡外電指內地暫停「滬倫通」計劃，因與英國關係緊張

﹡１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒５，略遜預期

﹡上海力促產業投資，要求建立２０個特色園區

﹡上海推出營商環境３﹒０版方案，明確１０項改革任務

﹡多家企業獲納上海２０１９創新產品政府首購清單

﹡螞蟻金服據報已申請新加坡數字銀行許可

﹡銀保監黃洪稱支持研發價格適當的老年人專屬保險產品；銀保監表示２家外

資保險機構在籌建，５家已開業；支持大灣區金融創新，將設保險服務中心

﹡全國去年樓市調控６２０次破紀錄，上季調控２０５次

﹡蓬佩奧將訪中亞，外交部表示不會影響中亞同中方友好

﹡內地發布反壟斷法修訂草案，提高部分壟斷行為處罰



《寶島快訊》﹡台股開門紅收升０﹒９％，報１２１００﹒４８點

﹡台灣三讀通過反滲透法，受大陸指派競選最高判監５年



《其他消息》﹡終院加籍法官表示香港法院獨立，人大釋法無損司法

﹡傳民政處增３１５個分區委員職位，任用建制派落選人

﹡元旦遊行腰斬，警方全日拘捕４００人

﹡外交部駐港特派員公署再促外國政客停止干預香港事務

﹡律政司指詆毀法官有損法治，政府強烈譴責暴力行為

﹡賴智明及林涌獲委任為金發局董事會成員

﹡醫管局證實屯門醫院一名病人曾到武漢，需隔離治療；武漢返港病人對沙士

及禽流感呈陰性反應

﹡貿發局表示社會事件影響展覽活動，下周三個展覽參展商人數跌１％

﹡警方過去數天拘捕４２０人，包括小學生涉嫌非法集結

﹡銀行同業結算公司新主席張偉馨獲委任為港交所風險管理委員會成員

﹡興業金融因違反利益衝突及監督規定遭證監會罰款６４０萬元

﹡花旗料本港今年經濟增長０﹒７％，對銀行股相對審慎

﹡經絡表示去年樓花按揭宗數創１５年新高，匯豐續稱冠

﹡羅兵咸料今年１８０家企業在港上市，集資２６００億；羅兵咸料今年起有

中概股來港第二上市，但未必是巨企

﹡深股通額度全日用５６﹒８億元；滬股通額度全日用５７﹒１億元，陸股通

淨流入過百億

﹡去年１２月地產代理人數按月減少２６人

﹡澳門１２月賭收減１３﹒７％連跌三個月，全年跌３﹒４％

﹡中原估價指數回升至３５﹒６８，惟樓市向下調整持續

﹡招商永隆銀行推交稅通，個人客戶實際年利率低至２﹒９１％

﹡美聯表示１２月整體物業註冊量失守４千宗，創一年新低

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