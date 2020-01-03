《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８８６８．８０ 升 ３３０．３６點╱１．１６％
標普５００ ３２５７．８５ 升 ２７．０７點╱０．８４％
納斯達克 ９０９２．１９ 升 １１９．５８點╱１．３３％
倫敦富時１００ ７６０４．３０ 升 ６１．８６點╱０．８２％
法蘭克福ＤＡＸ １３３８５．９３ 升 １３６．９２點╱１．０３％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４１．５０ 升 ６３．４４點╱１．０６％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．５７，歐元兌美元１．１１７１
03/01/2020 07:47
《日出而作》美股再創新高，金價三個月高位徘徊，油價靠穩
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８８６８．８０ 升 ３３０．３６點╱１．１６％
標普５００ ３２５７．８５ 升 ２７．０７點╱０．８４％
納斯達克 ９０９２．１９ 升 １１９．５８點╱１．３３％
倫敦富時１００ ７６０４．３０ 升 ６１．８６點╱０．８２％
法蘭克福ＤＡＸ １３３８５．９３ 升 １３６．９２點╱１．０３％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４１．５０ 升 ６３．４４點╱１．０６％
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