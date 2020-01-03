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即市新聞

03/01/2020 07:47

《日出而作》美股再創新高，金價三個月高位徘徊，油價靠穩

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８８６８．８０　升　　３３０．３６點╱１．１６％

　　　　　　　　標普５００　　　　　３２５７．８５　升　　　２７．０７點╱０．８４％
　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９０９２．１９　升　　１１９．５８點╱１．３３％

　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６０４．３０　升　　　６１．８６點╱０．８２％

　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３３８５．９３　升　　１３６．９２點╱１．０３％

　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０４１．５０　升　　　６３．４４點╱１．０６％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．５７，歐元兌美元１．１１７１

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