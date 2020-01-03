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即市新聞

03/01/2020 17:21

《窩輪匯智－劉嘉輝》２０２０大市風高浪急，窩輪持倉如何部署？

　　《窩輪匯智》踏入新一年，首先多謝廣大讀者對本欄的支持，祝願大家股輪亨通，身體健康

　　港股去年埋單計數升幅９％，表現不過不失，但就大幅落後環球的升勢。新一年恆指首天開
出紅盤後再發力，周五（３日）力圖上攻兩萬九大關，其後指數於即市急回，表現相當波動。
　　隨大市累積的短期升勢不少，高位波動亦相當正常，因此本周筆者想提醒一下，各個會影響
窩輪價格的因素，好讓投資者多加提防。
　　首先，讓我們了解下認股證的價格組成。簡單來說，價格基本上可分為兩部分︰一）內在值
二）時間值。所謂內在值，即當相關資產價格變為「價內」，資產價格高於認購證行使價的兩者
差價，而認沽證則為相關資產價格低於認沽證行使價的兩者差價。因此，當輪證產品由價外變為
價內之時，投資者只需將計算出資產價格與行使價的兩者差價，再除以兌換比率，便能計算出其
內在值多少。
　　另一個組成部分是時間值，簡單來說是認股證未過到期日前，投資者要付出的機會成本。只
要時間值仍然存在，就會受認股證的年期、引伸波幅及利率等因素影響。若到期結算，輪證能成
為價內，產品將自動進行現金結算交收，投資者無須另作任何申報，交收簡易。
　　由此可見，投資者買入一隻窩輪，最大的願望是在到期前，以最短的時間能由價外變為價內
，盡量減少時間值的損耗，並且賺取較高的引伸波幅定價，因而獲利。更多詳情可上匯豐輪證網
站瀏覽ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

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