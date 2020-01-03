《專家之言－張穎群》北水續流入港股上升，中概股回流備受關注

《專家之言》美國商務部公布１１月份商品進出口數據，出口按月升０﹒７％至

１３６３﹒７５億美元，而進口則按月下跌１﹒３％至１９９５﹒６８億美元近兩年低位。期內

貿易逆差意外地收窄至６３１﹒９３億美元，遠低過預期６８７億美元及１０月份經修訂後的

６６８億美元，為自２０１６年１２月以來最小。近日美股屢創新高，資金由債券市場大幅流走

，刺激債券息率抽升，１０年期息率曾見１﹒９３５厘。美匯指數更因多國貨幣全面造好而連跌

多日，低見９６﹒６３，創近６個月低位，當中以英鎊連升五日最強勢，歐元亦高見

１﹒１２１４高位。

全球股市正式終結２０１９年，年內相信僅美股能交出最亮麗的成績。也估計２０２０年是

大選年，是極為利好美股的重要因素。科技股也因為５Ｇ板塊的興起，帶動手機及雲計算的股份

。美國總統特朗普上任至今，標普累計升幅超過５成為歷任總統之最，平均僅２３％左右。現時

續需留意中美貿談進展及美國經濟數據，始可預測美股能否再行破頂。



＊利率改革穩成本，開放市場吸資金＊



踏入２０２０年１月，人民銀行表示，為應付月內有大額中期借貸便利（ＴＭＬＦ）到期、

各地方債券亦集中在月內發行，及銀行存量貸款增，將在下周一（６日）起，下調金融機構存款

準備金率０﹒５個百分點，預計可以�放長期資金８０００億元人民幣。在農曆新年前，綜合多

項繳稅、發行債券及貸款等因素，銀行流動性缺口高達２﹒５萬億元人民幣，雖跟降準後仍有差

距，相信人民銀行會繼續在市場上以逆回購操作或中期借貸便利調整流動性。市場預期在１月份

的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）亦有機會跟隨下降，以協助中小型及民營企業減低成本及貸款容

易。

內地政府在未來將大力開放金融市場，也準備好積極的措施和政策，正逐步落實一切。由衍

生工具、債券市場的放寬，保險業市場的擴容，到證券業的改革，全都準備就緒。也為跨國企業

帶出無限商機。地方政府在逐步開放同時，對融資貸款的問題也嚴守把關，以避免走出一些流動

性或市場上的風險。也同時做好管理的工作。因此，未來的幾年，估計可吸引到數萬億元人民幣

的外資流入。



＊新股超額倍數大，中概股回歸集資＊



月前回歸香港作第二市場上市的阿里巴巴（０９９８８），股價回穩過後近日屢創新高，多

家大型券商齊上調目標價。有幾間在美國上市的中概股，正留意阿里巴巴是否會納入港股通內，

以供內地投資者買賣，同時亦向交易所查詢更多相關資料。港交所訂下第二市場上市之要求，為

市值超過４００億元及年度收益超過１０億元，當中有超過３０多家有足夠條件到香港作第二市

場上市，當中包括百度、京東、拼多多及微博等。

回顧２０１９年港股，恆指１月初曾低見２４８９６，到４月上旬曾經高見３０２８０；而

下半年因為社會的動盪而末能跟隨美股造好，恆指亦曾低見２４９００，唯在１２月份內收復大

部分失地，到本周二（３１日）以２８１８９收市，全年總算升逾２０００多點，約有９％的升

幅。年內的升幅，相信最大功勞莫過於北水持續流入支持，年累計超過２５００億元，僅少於

２０１７年的３３９９億元，為歷來第二大金額。

近日新股市場活躍，有多家企業公開招股，當中有內地餐廳企業九毛九（０９９２２），傳

首日孖展超額７６倍，是為近期熱股。而脅超購１４４１倍之勢的赤子城科技（０９９１１）於

本周二（３１日）上市，首日掛牌有近倍的升幅。《華盛証券 張穎群》

