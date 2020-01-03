【嚟緊炒Ｄ乜】三一國際熱炒創逾七年高位，待高位整固望突破５元

《嚟緊炒Ｄ乜》三一國際（００６３１）為礦山和物流裝備製造商，業績穩步上揚，本周五

（３日）股價創出２０１２年年中以來新高。筆者估計該公司股價在高位整固後，初步可升上

５﹒１元，即往績市盈率達２３倍水平。招商證券上月底發表報告，三一國際目標價為５﹒４７

元。

三一國際以兩個按產品劃分的業務單位營運，分別為礦山裝備分部和物流裝備分部。礦山裝

備分部從事生產和銷售煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛及配件以及提供相關服務，產品可分為煤

炭機械和非煤掘採、礦用車輛兩大類。煤炭機械產品包括巷道掘進設備（各種全岩及半煤岩掘進

機、掘錨護一體機）及採煤設備（採煤機、液壓支架及刮板輸送機等）。非煤掘採產品包括工程

隧道掘進機、採礦機。礦用車輛（機械傳動自卸車、電動輪自卸車）和寬體車等產品。物流裝備

分部從事生產及銷售集裝箱裝備、散料裝備、通用裝備及配件以及提供相關服務。產品包括大型

港口設備產品（岸邊龍門起重機等）、小型港口設備產品（正面吊、堆高機等）、散料裝備（抓

料機、高架吊等）和通用裝備（重型叉車、伸縮臂叉車等）。三一國際約６０％的收入來自礦山

裝備分部。



＊推新產品帶動盈利＊



三一國際２０１９年業績表現良好，經營效率不斷改善。２０１９年第三季的收入增長

１２﹒９％至１３億元（人民幣．下同），毛利率由去年同期的２４﹒５％上升至２９﹒６％，

截至２０１９年首九個月的毛利率於是上升至３０﹒６％。２０１９年第三季的稅前利潤和純利

分別增長５８﹒３％及５５﹒３％，至２﹒７億元及２﹒４億元。增長歸功於多項新產品投入市

場，例如ＳＫＴ９０Ｓ寬體車的銷售增長帶動礦用車輛銷售較去年同期增長約３００％，煤機產

品、礦用車輛及小型港口設備國際銷售大幅增長，控制成本得宜等。

三一國際２０１９年第三季的業績承接了上半年的向好趨勢。該公司上半年純利增長

５４﹒２％至５﹒５億元。該公司的收入增長３８﹒６％，毛利率較去年同期下跌１﹒３個百分

點至３１％。毛利率下跌可能與運輸成本入賬方式改變有關。運輸成本從２０１９年上半年開始

從銷售及分銷成本中轉入銷售成本，而該公司的海外銷售在２０１９年上半年大幅增加，佔總收

入的比例上升了５﹒５％個百分點至２０﹒３％，銷售成本於是增加４１﹒３％。該公司另行公

布了剔除存貨減值撥備但包括運輸成本的毛利率，較去年同期上升３﹒１個百分點至

３０﹒５％，上升主要由於該公司的工藝流程有所改進，掘進機、綜採產品、正面吊、堆高機等

產品的成本控制成效顯著。該公司的收入及其他收入及收益分別增長３８﹒６％及２４﹒２％，

足以抵銷研發費用大增１４５﹒５％的影響。該公司的其他收入及收益上升，是政府補貼、利息

收入及理財產品公允值收益增加所致。



＊成功拓展海外業務＊



根據招銀國際早前出版的研究報告，中國建築工程機械業在２０２０年會繼續受惠於排放控

制政策收緊和有利的基建項目融資政策，而且國內領先品牌具有持續增強的競爭優勢，有力取代

進口產品並把握海外機遇。筆者認為上述有利因素同樣適用於三一國際。三一國際目前拓展海外

業務成功，而該公司增加研發費用，就是旨在使產品可以配合國內煤炭業加速推行智慧化、無人

化及綠色高效開採的趨勢。該公司最近與同系公司三一集團合資成立三一機器智能，從事自動化

及智能化裝備開發、製造及銷售，出資額為３２５０萬元，佔６５％權益，有利於該公司加快研

發具備感知、分析、自主決策及自動控制等智能化技術的裝備，借助三一集團技術優勢，實現技

術共享及保護相關技術成果，並加快該公司智能化、無人化、電動化技術的研發，提升綜合競爭

力及智能製造水平。

上市公司鄭煤機（００５６４）同樣從事煤炭機械製造業務，２０１９年首三季的煤機業務

收入增長１７﹒８％至約６８億元，煤機業務淨利潤增長８８﹒５％至１１億元，但該公司目前

最主要的收入來源其實是汽車零部件業務，整體收入和利潤均受該業務拖累。如果投資者看好煤

機製造業務，不宜同時分散投資於鄭煤機。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列三一國際（００６３１）近年業績：



項目╲年期 ２０１９中期 ２０１８全年 ２０１７全年 ２０１６全年

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收入 ３０﹒４４億 ４４﹒１７億 ２４﹒８１億 １８﹒４２億

（＋３８﹒６％） （＋７８﹒０％） （＋３４﹒７％） （－１６﹒３％）



毛利 ９﹒４４億 １２﹒９８億 ７﹒３８億 ２﹒７６億

（＋３２﹒９％） （＋７５﹒９％） （＋１﹒７倍） （－５６﹒１％）



淨利 ５﹒５２億 ６﹒００億 ２﹒２９億 （６﹒４４億）

（＋５４﹒１％） （＋１﹒６倍） （虧轉盈） （盈轉虧）



毛利率 ３１﹒０％ ２９﹒４％ ２９﹒７％ １５﹒０％



淨利率 １８﹒１％ １３﹒６％ ９﹒２％

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註：年結日１２月３１日，貨幣為人民幣





表列三一國際（００６３１）及部分同業股價表現：

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股份（編號） 去年以來（％） 去年第四季以來（％） 本月以來（％）

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三一國際（００６３１） ＋８１﹒７ ＋３８﹒６ ＋９﹒６

鄭煤機 （００５６４） ＋１６﹒２ ＋６﹒２ ＋１﹒２

中聯重科（０１１５７） ＋１６８﹒９ ＋２８﹒４ ＋４﹒４

中機工程（０１８２９） －９﹒４ －５﹒１ ＋０﹒３

中國龍工（０３３３９） ＋３１﹒１ ＋１８﹒８ ＋２﹒６

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股指：

恆生指數 ＋１０﹒３ ＋９﹒２ ＋１﹒１

國企指數 ＋１１﹒５ ＋１０﹒７ ＋１﹒１

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註：資料截至１月３日中午收市

