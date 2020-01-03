港股高開２８４點報２８８２８點，國指升１０３點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股再度破頂，刺激今早亞洲股市普遍造，首爾指數升

２５點，台北股指升１０３點。港股方面則愈戰愈勇，恆指今早高開２８４點，衝上２８８００

點關口，市場繼續受到貿易協議的情緒影響，部分股份見高位，創科實業（００６６９）、瑞聲

（０２０１８）升逾２％，而重磅股友邦（０１２９９）升近３％，為開市表現最佳藍籌。

恆生指數開報２８８２８點，升２８４點或升１﹒００％，主板成交１８﹒４６億元。國企

指數報１１４２４點，升１０３點或升０﹒９２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報６０﹒９元；港交所（００３８８）升１

﹒３８％，報２６４元；騰訊控股（００７００）升１﹒４６％，報３８８元；中移動

（００９４１）升０﹒０８％，報６５﹒４元；友邦保險（０１２９９）升２﹒９５％，報

８７﹒２元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ８７﹒２０元 升２﹒９５％

華潤置地（０１１０９） ４０﹒４５元 升２﹒６６％

恆隆地產（００１０１） １７﹒７２元 升２﹒５５％

吉利汽車（００１７５） １５﹒９８元 升２﹒４４％

創科實業（００６６９） ６６﹒２５元 升２﹒３２％



瑞聲科技（０２０１８） ７１﹒６０元 升２﹒２９％

長實集團（０１１１３） ５６﹒８０元 升１﹒５２％

申洲國際（０２３１３） １１６﹒４０元 升１﹒４８％

騰訊控股（００７００） ３８８﹒００元 升１﹒４６％

中國神華（０１０８８） １６﹒８０元 升１﹒４５％

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（ｕｌ）

