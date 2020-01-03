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即市新聞

03/01/2020 09:23

港股高開２８４點報２８８２８點，國指升１０３點

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股再度破頂，刺激今早亞洲股市普遍造，首爾指數升
２５點，台北股指升１０３點。港股方面則愈戰愈勇，恆指今早高開２８４點，衝上２８８００
點關口，市場繼續受到貿易協議的情緒影響，部分股份見高位，創科實業（００６６９）、瑞聲
（０２０１８）升逾２％，而重磅股友邦（０１２９９）升近３％，為開市表現最佳藍籌。
　　恆生指數開報２８８２８點，升２８４點或升１﹒００％，主板成交１８﹒４６億元。國企
指數報１１４２４點，升１０３點或升０﹒９２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報６０﹒９元；港交所（００３８８）升１
﹒３８％，報２６４元；騰訊控股（００７００）升１﹒４６％，報３８８元；中移動
（００９４１）升０﹒０８％，報６５﹒４元；友邦保險（０１２９９）升２﹒９５％，報
８７﹒２元。
　　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　８７﹒２０元　　　升２﹒９５％
　　華潤置地（０１１０９）　　４０﹒４５元　　　升２﹒６６％
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒７２元　　　升２﹒５５％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒９８元　　　升２﹒４４％
　　創科實業（００６６９）　　６６﹒２５元　　　升２﹒３２％
　　
　　瑞聲科技（０２０１８）　　７１﹒６０元　　　升２﹒２９％
　　長實集團（０１１１３）　　５６﹒８０元　　　升１﹒５２％
　　申洲國際（０２３１３）　１１６﹒４０元　　　升１﹒４８％
　　騰訊控股（００７００）　３８８﹒００元　　　升１﹒４６％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒８０元　　　升１﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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