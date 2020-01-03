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即市新聞

03/01/2020 16:37

《盤後部署》地緣政治因素續發酵，港股短期升幅受限制

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股繼續破頂，港股跟隨外圍急升，高開２８４點報
２８８２８點，之後最高見２８８８３點升３３９點創半年高位。其後，港股現獲利回吐壓力，
升勢放緩。外圍消息指，美國在伊拉克發起空襲，造成一名伊朗高級將領死亡。中東緊張局勢急
劇升溫，油價金價急飆，市場氣氛驟降。港股半日由升轉跌，午後跌幅一度擴至１１５點低見
２８４２８點。最終，港股收報２８４５１，跌９２點或跌０﹒３２％，主板成交９７８﹒８７
億元增加７﹒７％。國企指數報１１２５３，跌６７點或跌０﹒５９％。
　　Ａ股個別發展，上證綜指報３０８３，跌１點，深成指數報１０６５６，升１７點或升
０﹒１７％，兩市成交６９５３﹒８２億元人民幣。

＊美國總統大選消息，料股市帶來衝擊＊

　　中東局勢加劇緊張，美國與伊朗兩國衝突在元旦日起升級。有分析指，踏入２０２０年美國
總統大選年，地緣政治因素將發揮更大影響力，為市場帶來更大動盪。當中最為棘手的包括北韓
欲繼續其核計劃，以及伊朗將對美國過去施壓展開反擊。特朗普政府在２０１８年透過對伊朗重
啟制裁，迫使其接受更嚴厲協議。但隨著日前當地一名美國承包商遇襲身亡後，華府原來對伊朗
政策的成效顯得十分無力。且看美國是否會進一步軍事行動，若如是，將加大全球金融市場避險
情緒。
　　目前市場對於美國大選的關注點放在民主黨最終的總統候選人之上。隨著黨內唯一的南美裔
參選人、前總統奧巴馬的內閣成員卡斯特羅宣布退選，民主黨參選人剩下１４人，初選將於下月
初展開。有分析指，若前副總統科登披甲上場，對金融市場影響輕微，因為拜登對中國態度較為
軟化，在處理貿易問題上傾向採取和解的方案；相反，若是前參議員桑德斯或華倫代表民主黨出
戰，恐推出加稅政策，為美國經濟帶來重大改變，觸發市場動盪。
　　儘管中美即將在本月中簽署首階段貿易協議，緩和貿易戰緊張氣氛，但金價屢創三個月新高
，與股市同步上漲。金價周四連續第七個交易天上揚，連升日數創去年６月７日以來最長，反映
市場避險需求增加。

＊市場樂觀情況降溫，短期繼續受制兩萬九＊
　　
　　恆指今日急漲後回調，但１４天ＲＳＩ仍保持在接近７０的嚴重超賣水平，ＭＡＣＤ牛差距
略收窄，料指數可繼續向上闖。惟地緣政治因素升溫，加上金價持續上漲，反映投資者憂慮首階
段貿易協議細節，以及後續執行情況，市場對繼續持觀望態度，亦限制大市升幅。目前恆指最多
新增熊證區為２８８００點至２８８９９點，重貨區在２９０００點至２９０９９點，料港股短
期繼續在２９０００點水平受壓。（ｙｋ）

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