【國際要聞】美國對巴格達空襲金價上漲，伊朗革命衛隊指揮官死亡

《經濟通通訊社３日專訊》據路透社引述美國官員報道指，美方已於巴格達針對兩個與伊朗

有關的目標進行空襲。

據伊拉克民兵發言人表示，一名伊朗高級指揮官和一名伊拉克民兵指揮官身亡，但報導未表

明死者身份。當地國家電視台就表示，伊朗聖城軍負責人Ｑａｓｓｅｍ Ｓｏｌｅｉｍａｎｉ在

巴格達身亡。

美國對巴格達進行空襲後，金價漲勢擴大。現貨黃金價漲０﹒４％至１５３５﹒２１美元。

美國期金漲０﹒７％至１５３８﹒３美元。（ａｌ）

