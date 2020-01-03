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03/01/2020 10:35

【國際要聞】美國對巴格達空襲金價上漲，伊朗革命衛隊指揮官死亡

　　《經濟通通訊社３日專訊》據路透社引述美國官員報道指，美方已於巴格達針對兩個與伊朗
有關的目標進行空襲。
　　據伊拉克民兵發言人表示，一名伊朗高級指揮官和一名伊拉克民兵指揮官身亡，但報導未表
明死者身份。當地國家電視台就表示，伊朗聖城軍負責人Ｑａｓｓｅｍ　Ｓｏｌｅｉｍａｎｉ在
巴格達身亡。
　　美國對巴格達進行空襲後，金價漲勢擴大。現貨黃金價漲０﹒４％至１５３５﹒２１美元。
美國期金漲０﹒７％至１５３８﹒３美元。（ａｌ）

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