《台股攻略－馮偉明》今日微升９點，加權指數收報１２１１０點

《台股攻略》亞洲股市受到美伊衝突升溫所衝擊，令台股今日（３日）開盤創高後，指數一

度下跌，尾段在台積電帶動下再度上升，終場收１２１１０點，升９點，成交金額為新台幣

１９２７﹒７６億元。

權值王台積電開市最高位為新台幣３４５元，其後股價波動，直至尾盤回升至新台幣

３３９﹒５元，微升收市；鴻海曾高見新台幣９２﹒２元，但力守紅盤之上，以新台幣９１﹒６

元作收；股王大立光獲外資調高目標價到新台幣５８００元，開高攻上新台幣５１５５元後壓回

，失守５０００元大關；玉晶光轉升為跌，失守新台幣６００元關卡，大立光下周（９日）舉行

法說會，將影響光學元件股走勢。半導體板塊南亞科、世界、環球晶及日月光投控等轉升為跌，

聯發科更跌破月線，曾低見新台幣４２３元，華通跌幅加劇。

被動元件大廠國巨調升ＭＬＣＣ及厚膜電阻等兩大產品線報價，股價一度升上新台幣４７５

元，創下兩年來新高，奇力新、凱美、華新科、信昌電、禾伸堂及立敦等同步上揚，大毅及光頡

大幅攀升。真無線藍牙耳機（ＴＷＳ）需求大增，瑞昱營運受惠，股價突破新台幣２５０元創新

高。Ｍｉｎｉ ＬＥＤ需求亦同樣大增，台表科持續走強，佳龍及金益鼎受惠金價持續上漲，獲

得買盤推升；地緣風險升溫，以及國際原油走高，令台塑化、聯成及華夏等上揚。

地緣政治衝突對台股影響相對有限，至於台股後市，投資者應留意美股後續幾天走勢，只要

美股沒有長期處於整固狀態，台股仍有機會持續上揚。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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