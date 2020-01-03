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即市新聞

03/01/2020 17:21

《台股攻略－馮偉明》今日微升９點，加權指數收報１２１１０點

　　《台股攻略》亞洲股市受到美伊衝突升溫所衝擊，令台股今日（３日）開盤創高後，指數一
度下跌，尾段在台積電帶動下再度上升，終場收１２１１０點，升９點，成交金額為新台幣
１９２７﹒７６億元。
　　權值王台積電開市最高位為新台幣３４５元，其後股價波動，直至尾盤回升至新台幣
３３９﹒５元，微升收市；鴻海曾高見新台幣９２﹒２元，但力守紅盤之上，以新台幣９１﹒６
元作收；股王大立光獲外資調高目標價到新台幣５８００元，開高攻上新台幣５１５５元後壓回
，失守５０００元大關；玉晶光轉升為跌，失守新台幣６００元關卡，大立光下周（９日）舉行
法說會，將影響光學元件股走勢。半導體板塊南亞科、世界、環球晶及日月光投控等轉升為跌，
聯發科更跌破月線，曾低見新台幣４２３元，華通跌幅加劇。
　　被動元件大廠國巨調升ＭＬＣＣ及厚膜電阻等兩大產品線報價，股價一度升上新台幣４７５
元，創下兩年來新高，奇力新、凱美、華新科、信昌電、禾伸堂及立敦等同步上揚，大毅及光頡
大幅攀升。真無線藍牙耳機（ＴＷＳ）需求大增，瑞昱營運受惠，股價突破新台幣２５０元創新
高。Ｍｉｎｉ　ＬＥＤ需求亦同樣大增，台表科持續走強，佳龍及金益鼎受惠金價持續上漲，獲
得買盤推升；地緣風險升溫，以及國際原油走高，令台塑化、聯成及華夏等上揚。
　　地緣政治衝突對台股影響相對有限，至於台股後市，投資者應留意美股後續幾天走勢，只要
美股沒有長期處於整固狀態，台股仍有機會持續上揚。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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