《異動股》港交所揚近４％，獲大摩調高一成目標價至３１０元

《經濟通通訊社３日專訊》香港交易所（００３８８）現價升３﹒６１％，報２６９﹒８元

，盤中高見２７０﹒４元；成交約１４８萬股，涉資３﹒９６億元，主動買盤６０％。

大摩近日將港交所目標價由２８０元升至３１０元，升幅達一成，維持「增持」評級。

現時，恆生指數報２８８７２點，升３２８點或升１﹒１５％，主板成交７０﹒０７億元。

國企指數報１１４２３點，升１０２點或升０﹒９１％。

上證綜合指數報３０８９點，升４點或升０﹒１３％，成交２０３﹒５０億元人民幣。深證

成份指數報１０６７８點，升３９點或升０﹒３７％，成交２９１﹒０６億元人民幣。



表列現時十大升幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆隆地產（００１０１） １８﹒１０元 升４﹒７５％

瑞聲科技（０２０１８） ７２﹒６５元 升３﹒７９％

港交所 （００３８８） ２６９﹒８０元 升３﹒６１％

吉利汽車（００１７５） １６﹒０８元 升３﹒０８％

友邦保險（０１２９９） ８７﹒２５元 升３﹒０１％



舜宇光學（０２３８２） １４３﹒１０元 升２﹒９５％

申洲國際（０２３１３） １１７﹒３０元 升２﹒２７％

騰訊控股（００７００） ３８９﹒８０元 升１﹒９４％

創科實業（００６６９） ６５﹒９５元 升１﹒８５％

金沙 （０１９２８） ４３﹒５０元 升１﹒７５％

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（ｋｓ）

