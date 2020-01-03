《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表示
，中證監就公開募集資金投資全國股轉系統掛牌股票指引徵求意見，指引共１５條，一是明確基
金管理人的參與要求；二是規範基金投資範圍，僅允許股票基金、混合基金和債券基金等投資新
三板精選層股票；三是加強流動性管理，要求基金管理人投資流動性良好的精選層股票，並審慎
控制投資比例；四是規範公募基金估值，基金管理人和基金托管人應採用公允的估值方法對掛牌
股票進行估值；五是強化信息披露和風險揭示；六是加強投資者適當性管理。
03/01/2020 16:53
【駐京專電】中證監就公募投資新三板股票指引徵求意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表示
，中證監就公開募集資金投資全國股轉系統掛牌股票指引徵求意見，指引共１５條，一是明確基
金管理人的參與要求；二是規範基金投資範圍，僅允許股票基金、混合基金和債券基金等投資新
三板精選層股票；三是加強流動性管理，要求基金管理人投資流動性良好的精選層股票，並審慎
控制投資比例；四是規範公募基金估值，基金管理人和基金托管人應採用公允的估值方法對掛牌
股票進行估值；五是強化信息披露和風險揭示；六是加強投資者適當性管理。
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