《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表示
，該會同公安機關查獲一起宗重大操縱市場案件，涉及迪貝電氣（滬：６０３３２０）等８隻股
票，湖南東能集團實際控制人羅山東等獲利達４億元人民幣。案件查辦中公安機關在中證監配合
下搗毀１２個非法操盤窩點４３名主要成員抓捕歸案。
下一步，證監會將進一步優化行政與刑事執法協作機制，共同嚴厲打擊各類證券期貨違法犯
罪，維護市場平穩運行。
03/01/2020 17:05
【駐京專電】中證監與公安查獲一宗重大操縱市場案涉８隻股票
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表示
，該會同公安機關查獲一起宗重大操縱市場案件，涉及迪貝電氣（滬：６０３３２０）等８隻股
票，湖南東能集團實際控制人羅山東等獲利達４億元人民幣。案件查辦中公安機關在中證監配合
下搗毀１２個非法操盤窩點４３名主要成員抓捕歸案。
下一步，證監會將進一步優化行政與刑事執法協作機制，共同嚴厲打擊各類證券期貨違法犯
罪，維護市場平穩運行。
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