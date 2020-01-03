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03/01/2020 16:03

【蘇州專電】蘇州將以上海為龍頭，建有協同效應的現代國際大都市

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日蘇州專電》蘇州市發改委主任凌鳴今日在蘇州開放再出
發記者會上表示，將牢牢把握好長三角一體化發展戰略，以上海為龍頭，將蘇州建設成為能夠為
上海作出協同增強效應的現代國際大都市。
　　他表示，蘇州將成為上海國際性綜合交通樞紐的重要組成部分，實現打造融通全球的開放樞
紐；其次，蘇州將提升科技競爭力和綜合服務功能，融入上海五個中心的建設；最後，蘇州還將
強化協同開放的平台建設，例如深入推動建設蘇州工業園區的開放創新平台。

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