【蘇州專電】蘇州將以上海為龍頭，建有協同效應的現代國際大都市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日蘇州專電》蘇州市發改委主任凌鳴今日在蘇州開放再出

發記者會上表示，將牢牢把握好長三角一體化發展戰略，以上海為龍頭，將蘇州建設成為能夠為

上海作出協同增強效應的現代國際大都市。

他表示，蘇州將成為上海國際性綜合交通樞紐的重要組成部分，實現打造融通全球的開放樞

紐；其次，蘇州將提升科技競爭力和綜合服務功能，融入上海五個中心的建設；最後，蘇州還將

強化協同開放的平台建設，例如深入推動建設蘇州工業園區的開放創新平台。

