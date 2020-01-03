《午市前瞻》港股技術上已達超賣，在２９０００點見阻力

《經濟通通訊社３日專訊》美股三大指數隔晚均創歷史新高，恆指今早隨外圍高開２８４點

或近１％，報２８８２８點。美國蘋果公司股價同步創新高，帶動手機設備股受捧，加上騰訊（

００７００）及獲大摩上調一成目標價的港交所（００３８８）造好，恆指高開後一度上揚

３３９點最高見２８８８３點。其後，消息傳出美國在伊拉克發動空襲行動，造成一名伊朗高級

將領死亡，市場憂慮中東緊張局勢升溫，內房、濠賭及中資金融股均見回吐，以及重磅股回落，

拖累恆指高位倒跌，最多曾跌９８點低見２８４４４點或。最終港股半日收報２８４９５點，跌

４８點或跌０﹒１７％，主板成交６１５﹒４４億元。國企指數報１１２９１，跌２９點或跌０

﹒２６％。

Ａ股同樣倒跌，上證綜合指數報３０７６點，跌９點或跌０﹒３０％，盤中高見３０９３，

成交１７９７﹒９３億元人民幣。深證成份指數報１０６０８點，跌３０點或跌０﹒２９％，成

交２５２８﹒１２億元人民幣。

重磅股方面，騰訊升０﹒３７％，報３８３﹒８元；港交所升２﹒８４％，報２６７﹒８元

；友邦保險（０１２９９）升０﹒４１％，報８５﹒０５元；匯豐控股（００００５）跌０﹒７

４％，報６０﹒４５元；中移動（００９４１）跌１﹒１５％，報６４﹒６元。



＊美空襲伊拉克令中東局勢升溫，石油股逆市揚＊



據伊朗國營傳媒與官員表示美軍在空襲伊拉克行動中，炸死在場伊朗革命衛隊聖城軍指揮官

Ｑａｓｓｅｍ Ｓｏｌｅｉｍａｎｉ，令中東緊張局勢急劇升溫，刺激石油股逆市上揚。中石油

（００８５７）升幅最勁，漲３﹒３１％，報４﹒０６元，中海油（００８８３）則揚２﹒７７

％，報１３﹒３４元，中石化（００３８６）及中海油服（０２８８３）表現不俗，分別升２﹒

５５％及２﹒４８％，報４﹒８２元及１２﹒４２元。

避險情緒升溫，金價上漲，金礦股同樣受帶動走高。中國白（００８１５）走勢凌厲，半日

漲８﹒５４％，報０﹒８９元；山東金（０１７８７）亦揚６﹒５１％，報１９﹒３元；招金（

０１８１８）漲４﹒５６％，報８﹒９４元；紫金（０２８９９）走高１﹒５％，報４﹒０６元

；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒２６％，報１１２９元。

新經濟股走勢不一，當中阿里巴巴（０９９８８）再度破頂，盤中最高見２１５元，半日收

升１﹒４３％，報２１３元；雷蛇（０１３３７）揚３﹒６２％，報１﹒４３元；美團點評

（０３６９０）升０﹒６８％，報１０４﹒２元；平安好醫生（０１８３３）軟０﹒５２％，報

５７﹒５元；小米集團（０１８１０）挫１﹒６％，報１１﹒０４元。



＊蘋果股價破３００關，比亞迪電子飆近一成四＊



美國蘋果公司隔晚（２日）股價繼續創新高，更首破３００美元大關，惟手機設備普遍先升

後回。有分析比亞迪電子（００２８５）指或成ｉＰｏｄ獨家組裝供應商，升１３﹒８５％，報

１７﹒７６元；瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒１４％，報６９﹒２元；舜宇光學科技（０２３

８２）跌１﹒０８％，報１３７﹒５元；丘鈦科技（０１４７８）跌２﹒２３％，報１３﹒１８

元；富智康集團（０２０３８）跌１﹒９９％，報１﹒４８元。

據內媒報道，內地將發射中國首顆通信能力可達到１０Ｇｂｐｓ的５Ｇ低軌寬帶衛星，也是

全球首顆Ｑ╱Ｖ頻段的低軌寬帶衛星，惟５Ｇ股走勢分化。中興（００７６３）漲２﹒８７％，

報２５﹒１元；中通服（００５５２）走高１﹒０６％，報５﹒７３元；京信通信

（０２３４２）軟０﹒９％，報２﹒１９元；長飛光纖（０６８６９）跌２％，報１５﹒６６元

；鐵塔（００７８８）跌１﹒１６％，報１﹒７元。

獲中金升評至「跑贏大市」的吉利（００１７５）帶動車股普遍逆市造好。吉利汽車彈３﹒

２１％，報１６﹒１元；長汽（０２３３３）升１﹒３７％，報５﹒９３元；比亞迪

（０１２１１）升１﹒１４％，報３９﹒８元；華晨（０１１１４）升０﹒８５％，報８﹒２８

元；北汽（０１９５８）微升０﹒２３％，報４﹒４４元。



＊葉國邦：港交所回吐至２５５元可吸納＊



港股今早走勢反覆，大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》表示，港股今早升

勢跟隨美股及中港市場近日表現造好。另外，美國聯儲局在１２月中不斷作回購操作，中國人行

最新以降準為金融體系提供資金，為市場提供流動性，因而支撐港股走勢向好。不過，恆指由

１２月的低位開始，暫已累計升超過一成，技術走勢上更已達超賣，因此今早倒跌屬正常回調。

而現時市場氣氛開始改變，預料港股短期不會大跌，但表現會較為反覆，在２９０００點有阻力

。

市傳有中概股或來港二次上市，令港交所連升兩日。葉國邦認為，消息對其盈利沒有太大變

化，因此不宜現時高追。不過，阿里巴巴（０９９８８）會否納入恆指成分股或港股通，對港股

交頭有正面作用，而這些消息相信在第一季或會有眉目。因此，港交所可待回吐至２５５元水平

吸納，如配合阿里的相關消息催化，目標可望再試２８０元。（ｊｔ、ｋｓ、ｎｓ）

