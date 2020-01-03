【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２８﹒４億人幣，買小米騰訊沽建行舜宇

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股三大指數破頂，帶動亞洲股市暢旺，港股亦愈戰愈勇，

恆指周五（３日）高開近三百點，重磅股友邦（０１２９９）帶頭領漲，惟隨後國際消息傳出，

美國在伊拉克發動空襲行動，造成一名伊朗高級將領死亡，市場擔心美伊衝突升溫，恐引領新一

輪國際政治危機。港股倒頭急挫，近三百點升幅全數蒸發，最終恆指收報２８４５１，跌９２點

或０﹒３２％。

按額度計算，北水全日淨流入２８﹒３９億人幣減少近二成八。北水淨買入最多的個股依次

是小米（０１８１０）、騰訊（００７００）、工行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是建行

（００９３９）、舜宇（０２３８２）、融創（０１９１８）。

主板成交９７８﹒８７億元增加７﹒７％。其中港股通成交１５４億元，佔總成交

１５﹒７％。



＊北水投資分散，淨買入小米最多＊



小米與中國電信集團共同發起的５Ｇ聯合創新實驗室今日正式揭牌成立，小米獲北水力撐，

淨買入３億元。惟小米全日挫２﹒８５％，報１０﹒９元。

中芯（００９８１）獲高盛唱好，予目標價１４﹒５元，北水同樣看好，淨買入１﹒５億元

。中芯軟０﹒４７％，報１２﹒６４元。

內地將發射顆５Ｇ通訊衛星，５Ｇ股之中北水最愛中興（００７６３），淨買入９８５７萬

元。中興全日急漲３﹒６９％，報２５﹒３元。

吉利（００１７５）獲中金升評至「跑贏大市」，同時亦獲北水看好，從中淨買入９５２６

萬元。吉利收報１５﹒７６元，升１﹒０３％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團（０１８１０） ３．０３

騰訊控股（００７００） ２．４６

工商銀行（０１３９８） １．７２

中芯國際（００９８１） １．５１

農業銀行（０１２８８） ０．９９



淨沽出最多港股：

建設銀行（００９３９） －１．１８

舜宇光學（０２３８２） －０．４１

融創中國（０１９１８） －０．２５

招商銀行（０３９６８） －０．２３

比亞迪 （００２８５） －０．２１

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（ｊｔ）

