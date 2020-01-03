《美元走勢－羅明立》歐元短期或調整，可趁低輕倉吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒６３ １０７﹒９７ １０８﹒５４

歐元╱美元 １﹒１１７９ １﹒１１６３ １﹒１１７２

英鎊╱美元 １﹒３１６０ １﹒３１０４ １﹒３１３９

美元╱瑞郎 ０﹒９７１６ ０﹒９６８３ ０﹒９７１１

美元╱港元 ７﹒７９０２ ７﹒７７６４ ７﹒７８９２

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《美元走勢》美國上周初領失業救濟金為２２﹒２萬人，較前值減少２０００人，市場原先

預期為２２﹒５萬人。同期，持續申領失業救濟人數增加５０００人，至約１７３萬人。而四個

星期平均值增加４７５０人，至約２３﹒３萬人，是２０１８年１月以來最高，數據反映當地勞

工市場仍然穩健。

美匯指數由低位反彈，投資者憧憬中美將於１月１５日簽署首階段貿易協定，有利投資氣氛

，不過中東及東北亞地緣政治風險上升，推升金價之餘也刺激一些美元補倉，估計美元短線在

９６╱９７先行整固。

德國２０１９年全年就業人數創歷史高位的４５３０萬人，按年增長１﹒４％。上述數位相

信對不少投資者而言都會感到意外。因為去年整個歐洲，包括德國在內經濟並不理想。因此，歐

央行貨幣政策委員會將會考慮有關數字，以衡量其貨幣政策是否仍要如此寬鬆。不過德國的數字

又並非全利好。當地１２月製造業採購經理指數終值回落至４３﹒７指數點，較１１月的

４４﹒１要低。歐元短期有機會先行調整但可趁低輕倉吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１６０ １﹒１２７０ １﹒１１１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３０２０ １﹒２９００ １﹒３０８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

