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即市新聞

03/01/2020 15:38

《美元走勢－羅明立》歐元短期或調整，可趁低輕倉吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６３　　　１０７﹒９７　　　１０８﹒５４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１７９　　　１﹒１１６３　　　１﹒１１７２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１６０　　　１﹒３１０４　　　１﹒３１３９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７１６　　　０﹒９６８３　　　０﹒９７１１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９０２　　　７﹒７７６４　　　７﹒７８９２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周初領失業救濟金為２２﹒２萬人，較前值減少２０００人，市場原先
預期為２２﹒５萬人。同期，持續申領失業救濟人數增加５０００人，至約１７３萬人。而四個
星期平均值增加４７５０人，至約２３﹒３萬人，是２０１８年１月以來最高，數據反映當地勞
工市場仍然穩健。
　　美匯指數由低位反彈，投資者憧憬中美將於１月１５日簽署首階段貿易協定，有利投資氣氛
，不過中東及東北亞地緣政治風險上升，推升金價之餘也刺激一些美元補倉，估計美元短線在
９６╱９７先行整固。
　　德國２０１９年全年就業人數創歷史高位的４５３０萬人，按年增長１﹒４％。上述數位相
信對不少投資者而言都會感到意外。因為去年整個歐洲，包括德國在內經濟並不理想。因此，歐
央行貨幣政策委員會將會考慮有關數字，以衡量其貨幣政策是否仍要如此寬鬆。不過德國的數字
又並非全利好。當地１２月製造業採購經理指數終值回落至４３﹒７指數點，較１１月的
４４﹒１要低。歐元短期有機會先行調整但可趁低輕倉吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１６０　　　１﹒１２７０　　　１﹒１１１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３０２０　　　１﹒２９００　　　１﹒３０８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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