【修例風暴】傳ＬＶ擬關閉時代廣場門店，因九置拒絕減租

《經濟通通訊社３日專訊》據《南華早報》引述消息指，全球最大奢侈品牌之一ＬＶＭＨ旗
下Ｌｏｕｉｓ Ｖｕｉｔｔｏｎ（ＬＶ），計劃關閉其在銅鑼灣時代廣場的門店，因業主九龍倉
置（０１９９７）拒絕減租。
報道指，ＬＶＭＨ已暫時將部分銷售人員重新分派到中國內地的門店，以應對香港業績不佳
的情況。
據集團官網資料，目前ＬＶ於本港擁有八間分店，在銅鑼灣有兩間分店，分別位於利園商場
及時代廣場。（ｂｉ）
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