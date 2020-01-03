【本港樓市】萬科香港西營盤項目首批推５０伙，入場費５９４萬

《經濟通通訊社３日專訊》內房企業萬科（０２２０２）旗下萬科置業（香港）牽頭發展的

港島西營盤項目「１５ ＷＥＳＴＥＲＮＳ ＴＲＥＥＴ」今日開價，首批推出５０伙，涵蓋

２０伙開放式及３０伙一房單位，面積介乎２１３至３４４平方呎，價單定價為７０７萬至

１１８０﹒７萬元，呎價介乎３０２２１元至３５７９８元。

萬科香港是次提供４項付款計劃，包括建築期付款折扣３％及即供付款計劃等，買家最高可

享１６％折扣優惠，折實售價５９３﹒９萬元至９９１﹒８萬元，折實呎價２５３８７元至

３００７０元，整批折實平均呎價為２７９１９元。

萬科香港執行董事周銘禧表示，今午將會開放示範單位予公眾參觀，隨即會收票，相信農曆

新年前會進行銷售，至於會否加推則需視乎銷售情況而定。

對於是次開價較同區樓盤有折讓，他解釋，主因項目屬今年首個開價的樓盤，期望可以「開

個好年」，又指定價指標是跟隨市況及參考周邊一手樓盤成交，並無受社會運動影響。

他續稱，港島住宅項目不多，而西營盤地塊更是稀少，儘管近期同區有發展商開盤，但集團

無懼競爭，因兩項目合共供應量不多於２００伙，反而可以有助市場氣氛。此外，政府放寬樓價

按揭保險上限，激活一批換樓客，相信中價樓最可受惠新政策，故對樓市看法正面，料會平穩發

展。（ｙｗ）

