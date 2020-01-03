  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/01/2020 15:10

【本港樓市】萬科香港西營盤項目首批推５０伙，入場費５９４萬

　　《經濟通通訊社３日專訊》內房企業萬科（０２２０２）旗下萬科置業（香港）牽頭發展的
港島西營盤項目「１５　ＷＥＳＴＥＲＮＳ　ＴＲＥＥＴ」今日開價，首批推出５０伙，涵蓋
２０伙開放式及３０伙一房單位，面積介乎２１３至３４４平方呎，價單定價為７０７萬至
１１８０﹒７萬元，呎價介乎３０２２１元至３５７９８元。
　　萬科香港是次提供４項付款計劃，包括建築期付款折扣３％及即供付款計劃等，買家最高可
享１６％折扣優惠，折實售價５９３﹒９萬元至９９１﹒８萬元，折實呎價２５３８７元至
３００７０元，整批折實平均呎價為２７９１９元。
　　萬科香港執行董事周銘禧表示，今午將會開放示範單位予公眾參觀，隨即會收票，相信農曆
新年前會進行銷售，至於會否加推則需視乎銷售情況而定。
　　對於是次開價較同區樓盤有折讓，他解釋，主因項目屬今年首個開價的樓盤，期望可以「開
個好年」，又指定價指標是跟隨市況及參考周邊一手樓盤成交，並無受社會運動影響。
　　他續稱，港島住宅項目不多，而西營盤地塊更是稀少，儘管近期同區有發展商開盤，但集團
無懼競爭，因兩項目合共供應量不多於２００伙，反而可以有助市場氣氛。此外，政府放寬樓價
按揭保險上限，激活一批換樓客，相信中價樓最可受惠新政策，故對樓市看法正面，料會平穩發
展。（ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道03/01/2020
【嚟緊炒D乜】三一國際熱炒創逾七年高位 待高位整固望突破5元
樓市「胡」言03/01/2020
天水圍WETLAND SEASONS PARK：選用咩Plan最好？一文同你比較晒！
FOCUS03/01/2020
【FOCUS】美股「極貪婪」 黃金衝衝衝
生財有道03/01/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：港股短期或調整
國際動態03/01/2020
南韓5G登場8個月 用戶想回歸4G
FOCUS02/01/2020
【FOCUS】明派降準大紅包 暗控逆周期節奏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金