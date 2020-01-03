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即市新聞

03/01/2020 16:18

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒２４％，去年累升逾２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》反映大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數（ＣＣＬ）
最新報１７８﹒１３點，按周升０﹒２４％，去年全年ＣＣＬ升２﹒０９％。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ最新報１７９﹒９８點，按周升０﹒２８％；
ＣＣＬ中小型單位指數報１７８﹒６８點，按周升０﹒３％。三大整體指數上周齊創新低後，本
周回升。ＣＣＬ大型單位指數報１７５﹒２８點，創４１周新低，按周跌０﹒０９％。豪宅樓價
明顯下調，連跌６周共３﹒４４％。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ三大整體指數齊升，但升幅輕微，走
勢持續反覆向下調整。
　　
＊去年ＣＣＬＭａｓｓ升２﹒２７％＊

　　四區方面，九龍樓價續跌。九龍ＣＣＬＭａｓｓ報１７２﹒１３點，創４２周新低，按周跌
１﹒１７％，跌幅１７周最大，連跌５周共４﹒２１％；港島ＣＣＬＭａｓｓ報１８８﹒５４點
，按周升０﹒３９％。
　　新界兩區樓價有回穩跡象，但走勢仍待觀察。新界東ＣＣＬＭａｓｓ報１８９﹒８２點，按
周升０﹒６８％，連升３周共１﹒８７％；新界西ＣＣＬＭａｓｓ報１６４﹒２３點，按周升
２％，升幅７５周最大。
　　八大指數中，上周ＣＣＬ大型單位指數率先抵銷去年全年的升幅，本周九龍ＣＣＬＭａｓｓ
是第二個見紅下跌的指數。
　　以正式買賣合約日期計，指數與２０１８年底相比，去年全年ＣＣＬ大型單位指數跌
０﹒３４％，九龍跌０﹒２７％。其餘六個指數去年錄得升幅，ＣＣＬ升２﹒０９％，ＣＣＬＭ
ａｓｓ升２﹒２７％，ＣＣＬ中小型單位指數升２﹒５６％，港島升３﹒３５％，新界東升
４﹒８３％，新界西升２﹒９４％。（ｂｉ）

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