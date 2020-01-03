【本港樓市】新一期居屋暫售逾１２００伙，何文田冠德苑售罄

《經濟通通訊社３日專訊》房委會新一期居屋６個屋苑連同重售單位共４９０４伙，截至昨

日（２日）共有１２２１個單位成交，買家當中，綠表佔５８８個、白表６３３個，而最受歡迎

的何文田冠德苑６０３個單位昨日已全部售罄。

此外，長沙灣凱德苑緊隨其後，至今售出２５８伙；將軍澳雍明苑亦已售出１９６伙；葵涌

尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，分別售出３９個、９２個及１３個伙。整體而言，目前該

６個屋苑，仍有３６７０個單位未售，佔整體７５％。

房委會今日將邀請１３６名綠表及白表家庭申請者揀樓。（ｃｌ）

