《經濟通通訊社３日專訊》房委會新一期居屋６個屋苑連同重售單位共４９０４伙，截至昨
日（２日）共有１２２１個單位成交，買家當中，綠表佔５８８個、白表６３３個，而最受歡迎
的何文田冠德苑６０３個單位昨日已全部售罄。
此外，長沙灣凱德苑緊隨其後，至今售出２５８伙；將軍澳雍明苑亦已售出１９６伙；葵涌
尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，分別售出３９個、９２個及１３個伙。整體而言，目前該
６個屋苑，仍有３６７０個單位未售，佔整體７５％。
房委會今日將邀請１３６名綠表及白表家庭申請者揀樓。（ｃｌ）
03/01/2020 12:01
【本港樓市】新一期居屋暫售逾１２００伙，何文田冠德苑售罄
《經濟通通訊社３日專訊》房委會新一期居屋６個屋苑連同重售單位共４９０４伙，截至昨
日（２日）共有１２２１個單位成交，買家當中，綠表佔５８８個、白表６３３個，而最受歡迎
的何文田冠德苑６０３個單位昨日已全部售罄。
此外，長沙灣凱德苑緊隨其後，至今售出２５８伙；將軍澳雍明苑亦已售出１９６伙；葵涌
尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，分別售出３９個、９２個及１３個伙。整體而言，目前該
６個屋苑，仍有３６７０個單位未售，佔整體７５％。
房委會今日將邀請１３６名綠表及白表家庭申請者揀樓。（ｃｌ）
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