【港元匯率】港匯見７﹒７７７７，為２０１７年４月底來最高水平

《經濟通通訊社３日專訊》港元匯價今日轉強。據《彭博》報價系統，於香港時間下午１時

５６分，港匯一度高見７﹒７７７７，為２０１７年４月２８日以來最高，並較前收市價漲

０﹒１６％。港元最新報７﹒７８０２，仍升０﹒１２％。

港元拆息今日全線下跌，隔夜息跌至１﹒９７１５５厘，為兩周以來首次跌穿兩厘的水平，

不過其他各期拆息仍企穩兩厘以上。當中與樓按相關的一個月拆息較同期美元利息高３８個基點

。三個月拆息則高約４７個基點。（ｃｌ）

