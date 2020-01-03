《經濟通通訊社３日專訊》港元匯價今日轉強。據《彭博》報價系統，於香港時間下午１時
５６分，港匯一度高見７﹒７７７７，為２０１７年４月２８日以來最高，並較前收市價漲
０﹒１６％。港元最新報７﹒７８０２，仍升０﹒１２％。
港元拆息今日全線下跌，隔夜息跌至１﹒９７１５５厘，為兩周以來首次跌穿兩厘的水平，
不過其他各期拆息仍企穩兩厘以上。當中與樓按相關的一個月拆息較同期美元利息高３８個基點
。三個月拆息則高約４７個基點。（ｃｌ）
03/01/2020 14:19
【港元匯率】港匯見７﹒７７７７，為２０１７年４月底來最高水平
《經濟通通訊社３日專訊》港元匯價今日轉強。據《彭博》報價系統，於香港時間下午１時
５６分，港匯一度高見７﹒７７７７，為２０１７年４月２８日以來最高，並較前收市價漲
０﹒１６％。港元最新報７﹒７８０２，仍升０﹒１２％。
港元拆息今日全線下跌，隔夜息跌至１﹒９７１５５厘，為兩周以來首次跌穿兩厘的水平，
不過其他各期拆息仍企穩兩厘以上。當中與樓按相關的一個月拆息較同期美元利息高３８個基點
。三個月拆息則高約４７個基點。（ｃｌ）
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