【本港經濟】零售貨值連跌十個月，１１月跌幅收窄至２３﹒６％

《經濟通通訊社３日專訊》政府統計處公布，２０１９年１１月的零售業總銷貨價值的臨時
估計為３００億元，按年下跌２３﹒６％，比１０月修訂後的跌幅２４﹒４％略為收窄，又較市
場估計跌２４﹒６％為佳。
＊首十一個月零售業總銷貨價值料跌１０﹒３％＊
扣除其間價格變動後，２０１９年１１月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌
２５﹒４％，亦勝１０月修訂後的跌幅２６﹒４％和市場預估的２５﹒１％跌幅。
２０１９年首十一個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌１０﹒３％，而總銷貨數量
的臨時估計則跌１１﹒４％。
＊珠寶鐘表大跌近４４％＊
按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，２０１９年１１月，電器及其他未
分類耐用消費品的銷貨價值按年下跌１８﹒６％。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌
３２﹒９％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（下跌４３﹒５％）；食品、酒類飲品及煙草（下跌
１１％）；服裝（下跌３１﹒９％）；藥物及化妝品（下跌３３﹒４％）。另一方面，同期超級
市場貨品的銷貨價值則按年上升２﹒６％。其次為燃料（銷貨價值上升１１﹒２％）
政府發言人表示，零售業銷售在１１月繼續大幅下滑，原因是本地社會事件變得極度暴力，
對與旅遊及消費相關的活動構成非常嚴重的干擾，並進一步打擊消費氣氛。發言人進一步表示，
零售業的短期前景繼續取決於本地社會事件如何發展。因此停止暴力行為，恢復社會秩序，對零
售業以至整體經濟的復甦至為重要。（ｃｌ）