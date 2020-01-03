【本港經濟】零售貨值連跌十個月，１１月跌幅收窄至２３﹒６％

《經濟通通訊社３日專訊》政府統計處公布，２０１９年１１月的零售業總銷貨價值的臨時

估計為３００億元，按年下跌２３﹒６％，比１０月修訂後的跌幅２４﹒４％略為收窄，又較市

場估計跌２４﹒６％為佳。



＊首十一個月零售業總銷貨價值料跌１０﹒３％＊



扣除其間價格變動後，２０１９年１１月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌

２５﹒４％，亦勝１０月修訂後的跌幅２６﹒４％和市場預估的２５﹒１％跌幅。

２０１９年首十一個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌１０﹒３％，而總銷貨數量

的臨時估計則跌１１﹒４％。



＊珠寶鐘表大跌近４４％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，２０１９年１１月，電器及其他未

分類耐用消費品的銷貨價值按年下跌１８﹒６％。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌

３２﹒９％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（下跌４３﹒５％）；食品、酒類飲品及煙草（下跌

１１％）；服裝（下跌３１﹒９％）；藥物及化妝品（下跌３３﹒４％）。另一方面，同期超級

市場貨品的銷貨價值則按年上升２﹒６％。其次為燃料（銷貨價值上升１１﹒２％）

政府發言人表示，零售業銷售在１１月繼續大幅下滑，原因是本地社會事件變得極度暴力，

對與旅遊及消費相關的活動構成非常嚴重的干擾，並進一步打擊消費氣氛。發言人進一步表示，

零售業的短期前景繼續取決於本地社會事件如何發展。因此停止暴力行為，恢復社會秩序，對零

售業以至整體經濟的復甦至為重要。（ｃｌ）

