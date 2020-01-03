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即市新聞

03/01/2020 18:50

《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，外交部長王毅訪問埃及等

　　《經濟通通訊社３日專訊》市場關注下周二（７日），中國國務委員兼外交部長王毅對埃及
、吉布提、厄立特里亞、布隆迪、津巴布韋進行正式訪問（至１３日）

＊紐約儲局總裁威廉姆斯出席討論會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周日（５日）清晨２：１５ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行
總裁戴利出席ＡＳＳＡ　２０２０年會一場主題為「企業文化與銀行業」的小組會議。
　　下周一（６日）清晨２：１５ａｍ，歐洲央行執委連恩、紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯出
席由美國經濟學會主辦的ＡＳＳＡ　２０２０年會，參加一場主題為「全球低利率環境中的貨幣
政策框架」的小組討論。２：００ａｍ，加拿大央行高級副總裁威爾金斯參加美國經濟學會的小
組討論會。
　　下周一下午５：００ｐｍ，葡萄牙財長暨歐元集團主席森特諾在議會委員會就２０２０預算
發表講話。

＊內地公布１２月財新服務業採購經理人指數＊

　　在數據方面，下周一（６日）９：４５ａｍ，中國公布１２月財新服務業採購經理人指數（
ＰＭＩ），料由５３﹒５降至５３。　　
　　５：３０ｐｍ，歐元區公布１月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數，料由０﹒７升上２﹒５。
６：００ｐｍ，歐元區公布１１月生產者物價指數，月率料由０﹒１％降至負０﹒１％；年率跌
幅料由１﹒９％收窄至１﹒７％。　　
　　１０：４５ｐｍ，美國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５１﹒６升上５２﹒２。

＊百田石油派業績＊

　　在本港，下周一，百田石油（０８０１１）公布業績。國聯通信（０８０６０）開股東特別
大會。（ｈｏ）

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