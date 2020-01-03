《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，外交部長王毅訪問埃及等

《經濟通通訊社３日專訊》市場關注下周二（７日），中國國務委員兼外交部長王毅對埃及

、吉布提、厄立特里亞、布隆迪、津巴布韋進行正式訪問（至１３日）



＊紐約儲局總裁威廉姆斯出席討論會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周日（５日）清晨２：１５ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行

總裁戴利出席ＡＳＳＡ ２０２０年會一場主題為「企業文化與銀行業」的小組會議。

下周一（６日）清晨２：１５ａｍ，歐洲央行執委連恩、紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯出

席由美國經濟學會主辦的ＡＳＳＡ ２０２０年會，參加一場主題為「全球低利率環境中的貨幣

政策框架」的小組討論。２：００ａｍ，加拿大央行高級副總裁威爾金斯參加美國經濟學會的小

組討論會。

下周一下午５：００ｐｍ，葡萄牙財長暨歐元集團主席森特諾在議會委員會就２０２０預算

發表講話。



＊內地公布１２月財新服務業採購經理人指數＊



在數據方面，下周一（６日）９：４５ａｍ，中國公布１２月財新服務業採購經理人指數（

ＰＭＩ），料由５３﹒５降至５３。

５：３０ｐｍ，歐元區公布１月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數，料由０﹒７升上２﹒５。

６：００ｐｍ，歐元區公布１１月生產者物價指數，月率料由０﹒１％降至負０﹒１％；年率跌

幅料由１﹒９％收窄至１﹒７％。

１０：４５ｐｍ，美國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５１﹒６升上５２﹒２。



＊百田石油派業績＊



在本港，下周一，百田石油（０８０１１）公布業績。國聯通信（０８０６０）開股東特別

大會。（ｈｏ）

