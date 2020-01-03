  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/01/2020 17:41

【企業盈警】陳唱國際（００６９３）料全年利潤大幅下降

　　《經濟通通訊社３日專訊》陳唱國際（００６９３）公布，料截至去年１２月底止年度的利
潤歸於公司股東權益較去年同期將重大下跌，去年同期歸於公司股東權益為６﹒０１億元。
　　利潤減少歸因於集團在主要市場新加坡、馬來西亞、台灣及中國的汽車銷量大幅減少。集團
於去年２月２６日開始在泰國汽車廠房生產相關的高初始啟動成本及初期生產問題亦對業績有影
響。
　　公司預期全年業績將於今年３月底前刊發。（ｂｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道03/01/2020
【嚟緊炒D乜】三一國際熱炒創逾七年高位 待高位整固望突破5元
樓市「胡」言03/01/2020
天水圍WETLAND SEASONS PARK：選用咩Plan最好？一文同你比較晒！
FOCUS03/01/2020
【FOCUS】美股「極貪婪」 黃金衝衝衝
生財有道03/01/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：港股短期或調整
國際動態03/01/2020
南韓5G登場8個月 用戶想回歸4G
FOCUS02/01/2020
【FOCUS】明派降準大紅包 暗控逆周期節奏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金