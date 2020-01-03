【企業盈警】陳唱國際（００６９３）料全年利潤大幅下降

《經濟通通訊社３日專訊》陳唱國際（００６９３）公布，料截至去年１２月底止年度的利
潤歸於公司股東權益較去年同期將重大下跌，去年同期歸於公司股東權益為６﹒０１億元。
利潤減少歸因於集團在主要市場新加坡、馬來西亞、台灣及中國的汽車銷量大幅減少。集團
於去年２月２６日開始在泰國汽車廠房生產相關的高初始啟動成本及初期生產問題亦對業績有影
響。
公司預期全年業績將於今年３月底前刊發。（ｂｎ）
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