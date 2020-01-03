《小傳日記》中東政局亂，魚缸跟勢軟；缸友感憂恐，油金被高捧！

《小傳日記》新年首個交易日，花旗國魚缸開咗個好局，再創紀錄高位，帶動香江魚缸今早

（３日）醒神高開２８４點報２８８２８點。受蘋果首次突破３００美金大關，一眾手機佬跟著

起哄，繼續推高魚缸，最高見２８８８３點飆３３９點創半年高位。

但係，中東緊張局勢突變，美軍殺死伊朗革命衛隊聖城軍指揮官，「孖屐」憂事件進一步發

酵，避險情緒上升。魚缸調頭下跌，最多挫１１５點見２８４２８點。油金佬一躍成為追捧對象

，石油佬更是跑贏藍籌。最終魚缸埋單唔見９２點，報２８４５１點，主板成交９７８﹒８７億

銀較上日多近８巴仙。

國企指數報１１２５３點跌６７點，跌幅逾半個巴仙。

Ａ場方面，兩市各行各路。上證綜合指數報３０８３點，跌１點。深證成分指數報１０６５

６點，升１７點。兩市合計成交６９５３﹒８２億人仔減少７巴仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）旗下ＱＱ音樂同Ｂ站達成深度戰略合作，升６毫，報

３８３銀；友邦（０１２９９）獲花旗納入神州概念首選，揚逾半巴仙，報８５﹒２銀；建行（

００９３９）回吐逾１巴仙，報６﹒７２銀；大行大摩同美銀證券齊升生發發（００３８８）「

他屐」，全日走高逾２巴仙報２６６﹒６銀；神州移動（００９４１）漲逾１巴仙，報

９４﹒４銀；平保（０２３１８）同大象（００００５）均跌約１巴仙，分別報９４﹒４銀及

６０﹒４銀。

另外，恆隆地旌（００１０１）太子爺連續３日增持公司股份，全日靚仔升５巴仙，報

１８﹒１４銀創三個月高，為全日表現最好藍戰士。



＊中東政局亂油價升不斷，油佬表現佳金佬一齊ｈｉｇｈ＊



中東緊張局勢突然燒得愈來愈猛，花旗國空軍空襲伊拉克首都巴格達國際機場，石油主要輸

出國政局不穩，石油佬自然受惠啦。中海油（００８８３）抽高２巴仙，報１３﹒２４銀；中石

油（００８５７）起飛近３巴仙，報４﹒０４銀；中石化（００３８６）踼高逾１巴仙，報

４﹒７７銀；中海油服（０２８８３）跳高３巴仙，報１２﹒５２銀；安東油服（０３３３７）

無升跌，報０﹒９４銀。

中東又見戰火，金礦佬一齊彈起唔執輸。山東金（０１７８７）升起逾５巴仙，報１９﹒１

銀；招金（０１８１８）鏟高５巴仙，報８﹒９８銀；紫金（０２８９９）起哄逾１巴仙，報４

﹒０５銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）漲逾１巴仙，報１１３０銀；神州白銀

（００８１５）飆近一成，報９亳子。



＊蘋果新高到瑞聲反回吐，孖屐無出色磚頭佬喘息＊



美股蘋果公司噚晚（２日）又破頂，仲要第一次企上３００美金，相關概念本身原本升幅唔

錯，但無奈跟住「孖屐」回吐！瑞聲（０２０１８）蒸發半成報６６﹒７銀，係表現最差藍戰士

，盤中高高見７２﹒９銀；舜宇光學（０２３８２）碌低近３巴仙，報１３５﹒２銀；丘鈦

（０１４７８）插低近４巴仙，報１２﹒９６銀；富智康（０２０３８）軟一格報１﹒５銀；有

望打入蘋果產業鏈嘅比亞迪電子（００２８５）起哄近１１巴仙，報１７﹒２６銀。

「孖屐」表現差，拖累埋近期較為強勢嘅神州磚頭佬。萬科（０２２０２）插低約３巴仙，

報３３﹒３５銀；奧園（０３８８３）潛水近２巴仙，報１２﹒６８銀；中海外（００６８８）

跪低逾２巴仙，報２９﹒９５銀；「四條三」恆大（０３３３３）走低２巴仙，報２１﹒８銀；

潤地（０１１０９）跣低逾２巴仙，報３８﹒４５銀。



＊水泥曾當旺隨市股價降，食品沽盤現旺旺又倒跌＊



今日港股本來走勢強勁，但之後回吐，連水泥佬避開唔到，海螺水泥（００９１４）早一排

被大行花旗調高「他屐」，但今日都係先升後回，收跌近４巴仙，報５８﹒６銀，係國指佬包尾

車；華潤水泥（０１３１３）同樣跟跌逾半巴仙，報１０﹒２銀；中國建材（０３３２３）潛逾

１巴仙，報８﹒８７銀；亞洲水泥（００７４３）都跪低近３巴仙，報１１﹒６２銀；中國建築

國際（０３３１１）微跌一格報７﹒２７銀。

食品股節前當旺，節後就跌到無朋友，獲利盤出晒嚟，旺旺（００１５１）見完高位後倒插

近３巴仙，報７﹒１６銀；華潤啤酒（００２９１）挫逾１巴仙，報４１﹒９銀；飛鶴

（０６１８６）瀉近３巴仙，報８﹒８銀；達利食品（０３７９９）潛逾２巴仙，報５﹒６７銀

；青啤（００１６８）跟跌逾２巴仙，報５０﹒９銀。各位周末愉快，請請！



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