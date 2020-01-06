【回顧展望－基金投資】基金界：須考慮眾多風險，貿戰是最大危機

《環富通基金頻道記者伍賜好６日報道》踏入新的一年，投資氣候仍然離不開中美貿易戰的

困擾，儘管中美將於本月１５日簽訂首個階段的貿易協議，未來中美將陷入長期的貿易「冷戰」

。今年是美國的大選年，美國總統的選情和結果，更加會增添市場的風險。基金界面對諸多風險

下，實在舉步維艱。（下文分析美大選）



＊木星：須考慮諸多投資風險＊



踏入２０２０年，投資者須考慮諸多風險，木星資產管理亞洲股息策略主管Ｊａｓｏｎ

Ｐｉｄｃｏｃｋ探討為何亞太區增長潛力被低估，但仍然是一個充滿活力和吸引力的投資環境。

他預計，２０２０年可能又會是政治活動和新聞嚴重影響股市的一年。除了１１月美國總統

選舉的實際結果外，投資者亦將感到難以忽視由競選到投票前的相關新聞動態，包括彈劾所揭發

的信息、政策公布，當然還有中美兩國的「冷戰」。在亞洲，政治動盪可能繼續在香港醞釀，但

相比中東，區內局勢應較為穩定和平。



＊貿易不明朗因素持續＊



他認為，貿易不明朗因素是拖累全球製造業和貿易相關服務的最主要原因。而關鍵問題將在

２０２１年１月起下任白宮主人對自由貿易的態度。不幸的是，自由貿易主義者執政的可能性非

常小，美國民主黨總統參選人沃倫（Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｗａｒｒｅｎ）和特朗普當選總統的

機會似乎都是５０％。有可能這兩名候選人在競選期間互相競逐成為更猛烈抨擊中國的人，但在

選舉後則可能沒有什麼舉動。一些人希望有關特朗普的彈劾聽證會將破壞他頗高的聲望，以至他

不得不與中國達成貿易協議來刺激大選前的經濟，不過這可能是一廂情願的想法。



＊施羅德：貿易磨擦若加劇，或導致環球增長跌穿２％＊



施羅德首席投資總監及多元化資產投資環球主管Ｊｏｈａｎｎａ Ｋｙｒｋｌｕｎｄ認為，

在增長稀缺及分布不均的世代，該行認為政治風險仍會是市場環境的主要特點。由於貿易磨擦再

度加劇有可能導致環球經濟增長跌穿２％，因此會是最大的風險。

雖然美國政府的左傾立場對該行的經濟增長預測影響較為輕微，但對美國企業盈利前景的影

響較大。



＊今年各國大幅放寬財政政策機會低，復甦勢頭料不顯著＊



財政政策（政府對稅項及開支措施的運用）是投資者近期的熱門話題。該行預期英國有可能

會放寬財政政策，但美國的財政刺激正在消退，而德國政府似乎缺乏推出大規模財政寬鬆措施的

意願。整體而言，該行認為全球各國在２０２０年大幅放寬財政政策的機會較低。

總結而言，由於環球經濟缺乏較為顯著的復甦勢頭，該行不會對投資作出重大調整。現金利

率低企抑制經濟及金融波動性，並促使該行繼續進行投資。該行將繼續審慎地把握由流動性環境

帶來的機會，並盡力避免承擔過多的經濟風險。



＊景順：今年的主要風險將來自地緣政治＊



景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表評論道，他認為今年的主要風險將來自

地緣政治。

今年最大的風險將來自中美不穩定的緊張局勢，這可能涉及科技、貿易和投資等多個領域。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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