【回顧展望－基金投資】美國大選年股市例旺，宜把握選舉周期機會

《環富通基金頻道記者伍賜好６日報道》傳統上，美國股市於總統大選年表現一般十分壯旺

，但在大選過後的一兩年內，美股都會出現調整。如無意外，今年美國大選年，美股會走強。



＊木星：不能低估特朗普明年總統大選召集支持者的能力＊



木星資產管理副主席Ｅｄｗａｒｄ Ｂｏｎｈａｍ Ｃａｒｔｅｒ就明年環球經濟預測有以

下評論，在２０２０年的政治與經濟角力中，現任美國總統手握一副好牌。隨著彈劾程序啟動，

民主黨可能已經使用「王牌」，雖然全球經濟放緩可能對特朗普的對手有利，但誰也不能低估特

朗普在政治運動的強悍手腕，尤其是他為明年總統大選召集核心支持者的能力。



＊特朗普連任：２０２０年基本因素會否改善？＊



當今局勢與克林頓競選策略家在１９９２年總統大選中首次提出該口號之時同出一轍，即確

定下一任的白宮主人將對美國的經濟狀況發揮重要作用。就像任何紙牌遊戲需要運氣一樣，特朗

普的運氣比大部分人都好。克林頓憑藉扭轉經濟不景氣的承諾擊敗布殊，贏得那場著名的勝仗。

儘管特朗普的競爭對手民主黨指出２０２０年美國經濟將會放緩，但市場對明年經濟全面衰退的

預期可能有誇大成分。國際貨幣基金組織的經濟學家認為，美國經濟有可能不溫不火，他們預測

２０２０年經濟增長２﹒１％，低於今年預期的２﹒４％。

但鑒於目前全球經濟放緩在一定程度上是因為特朗普的貿易保護主義政策（而中美貿易戰只

是其中一個例子）所致，該政策可能會持續到２０２０年甚至更久以後，因此市場認為美國增長

前景仍然脆弱也不無道理。實際上，無論明年大選結局如何，特朗普自就任總統以來的對中國的

好戰態度，令兩國之間的競爭變本加厲，這將在可預見的未來影響全球經濟和政治前景。



＊把握選舉周期中的機會＊



實際上，所有這些經濟報告均顯示全球經濟正處於轉捩點。經濟可能會繼續溫和增長，亦可

能陷入破壞性的低迷。美國大選之年是一個很難把握的時期。對投資者而言，美國總統大選前夕

股市的過往表現可能令人稍感安慰。就１９５２年至２０００年選舉周期的研究顯示，如在美國

大選前２７個月（從總統任期第二年的１０月１日至選舉年的１２月３１日）按照標普５００指

數配置股票投資組合，將獲得可觀回報。這些投資組合的價值升幅達１６％至７０％，視乎選舉

年份。作為一個有用的對比，同一研究發現，熊市往往在總統任期的第一年和第二年發生，標普

５００指數在這期間通常下跌１５％或更多。鑒於現時牛市的持續時間，最後一點更加重要。

在美國大選之年，特朗普的極端個性勢將成為新聞媒體的焦點，並繼續對世界市場產生重大

影響。政治始終具有分散市場對基本因素關注的力量，並且中美之間的持續競爭將在未來數年繼

續影響市場。在這種環境下，不宜低估深入分析與研究對於投資決定的重要性。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

